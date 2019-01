Conoscere il Lario: video collegamento subacqueo da viale Geno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di QuiComo

Le Camere di Commercio di Como e Lecco hanno raccolto le istanze emerse nel corso degli “Stati Generali del Lago di Como, Ceresio e Laghi Minori” che hanno avuto luogo il 19 giugno 2018. A seguito di questo evento le Camere di Commercio si sono fatte promotrici di una proposta formativa indirizzata a studenti e docenti delle province di Lecco e Como, con lo scopo di favorire la conoscenza di un patrimonio inestimabile e unico al mondo, promuovendone la tutela dai rischi naturali ed antropici, rafforzando l’identità dell’intero sistema sociale ed economico che lo abita e incentivando lo sviluppo sostenibile. Nello stesso progetto sono stati individuati dei momenti culturali rivolti alla società civile per permettere anche ad essa di essere messa al corrente delle caratteristiche e criticità del nostro lago in relazione ai cambiamenti climatici. Sono quindi stati organizzati tre eventi a Como, Lecco, e Gravedona dove i cittadini potranno confrontarsi su questi temi. Luoghi e date: Como, Darsena Villa Geno venerdì 8 febbraio ore 18; Moregallo (Lecco) Rapanui venerdì 22 febbraio ore 18; Gravedona Rapanui, mercoledì 27 febbraio ore 18 In tutti i casi bisogna prenotarsi tramite mail a resilario@assoproteus.it.

L’evento avrà una struttura ben precisa: la prima parte servirà per inquadrare le caratteristiche geografiche, ambientali del lago, e si approfondirà inoltre l’aspetto idraulico del lago mettendo in rilievo le criticità dovute al cambiamento climatico in atto anche nel nostro territorio. La seconda parte più spettacolare e fruibile vedrà un collegamento in diretta dei partecipanti con un sub immerso nel lago e collegato in audio e video. In questo modo il pubblico potrà vedere il lago sotto il livello dell’acqua e parlare e porre domande al nostro sub. Un modo nuovo e intrigante per parlare di cose serie, attuali strettamente legate al territorio con lo scopo, tra l’altro, di sorprendere il pubblico mostrando un mondo (il lago subacqueo) assolutamente ignoto ai più e in grado di smentire le dicerie sul fatto che il nostro lago, sott'acqua non abbia fascino! Per interviste, immagini e possibilità di intervistare il sub in diretta: Filippo Camerlenghi 3356083451 Paola Iotti 3479805053 resilario@assoproteus.it Pagina Facebook https://www.facebook.com/resilario