Como, distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata: ecco dove e quando

Partirà lunedì 25 maggio la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Como e ci saranno delle novità rispetto agli anni scorsi. Anche perché a causa dell’emergenza sanitaria è stato necessario adottare delle misure ad hoc, a cui i cittadini dovranno attenersi scrupolosamente.

L'utente, per poter ritirare il kit, dovrà rispettare la sede assegnata, la giornata, l’orario e la lettera indicata nel calendario.

Il piano di distribuzione dei kit è articolato su 7 settimane (dal 25 maggio all’11 luglio) e i sacchi si potranno ritirare in tre sedi dislocate sul territorio cittadino:

Sede Comunale di Via Somigliana potranno ritirare:

Dal 25 al 30 maggio gli utenti di Camerlata e Rebbio Dal 15 al 20 giugno gli utenti di Breccia- Prestino Dal 6 all’11 luglio gli utenti di Camnago – Civiglio – Garzola – Lora – Muggiò – Acquanera – Albate – Bassone - Trecallo

Scuola Primaria di Via Mognano potranno ritirare:

Dal 1 al 6 giugno gli utenti di Ponte Chiasso e Sagnino Dal 22 al 27 giugno gli utenti di Monte Olimpino e Tavernola

Scuola di Via Magenta potranno ritirare:

Dall’8 al 13 giugno gli utenti di Città turistica – Lungolario, Geno – Sant’Agostino – Città Murata (UND) – Borgovico - Valduce – Centro Dal 29 giugno al 4 luglio gli utenti di Caserme – Como Sole – Madruzza Zona Borghi- San Martino – Tangenziale

Gli orari saranno uguali per tutte e tre le sedi, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato dalle 9 alle 16.

Parcheggi e mezzi pubblici

Nelle immediate vicinanze delle sedi si potrà usufruire dei parcheggi nelle zone di Piazza Duca D’Aosta, P.le Monte Santo e Via Dei Mille. Per la scuola di via Magenta è possibile usufruire delle linee 6 e 11 con orario normale. Inoltre saranno riservati, negli orari e giorni di distribuzione, alcuni posteggi bianchi.

Il kit

Il kit rimane invariato rispetto all’anno scorso ed è costituito da: 50 sacchi in polietilene di colore trasparente per la raccolta dell’indifferenziato, 100 sacchi in polietilene colore giallo semi-trasparente per la raccolta degli imballaggi in plastica e 100 sacchi di carta per la raccolta dell’organico.

Si raccomanda, a tutti, di presentarsi muniti di guanti e mascherina come previsto dalla normativa vigente relativa al Covid-19.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è attivo il numero verde 800-437678.