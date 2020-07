Como: ultima chiamata per ricevere il kit per la raccolta differenziata

Domani, 11 luglio, si concluderà la distribuzione dei kit di sacchi per la raccolta differenziata per i cittadini del Comune di Como.

Chi non lo ritirerà entro domani, potrà farlo ancora dal 13 al 31 luglio nella sede di Aprica - magazzino (via Manzoni 17/a - Montano Lucino) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30, muniti di tessera Ecopass.

Chi fosse impossibilitato a ritirare personalmente il kit potrà delegare altri con una delega scritta o consegnando al delegato la propria tessera Ecopass, in entrambi i casi da presentare al momento del ritiro.

Il Comune raccomanda a tutti di presentarsi muniti di guanti e mascherina come previsto dalla normativa vigente relativa al Covid 19.

Per informazioni o chiarimenti è attivo il numero verde dedicato 800 437 678 da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 20, sabato dalle ore 8 alle ore 15.

