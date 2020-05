Festività del 2 giugno: a Como modifiche al calendario della raccolta rifiuti

A Rebbio e Camerlata, in zona Borghi, San Martino e Tangenziale tutte le raccolte previste per il martedì la prossima settimana verranno posticipate a mercoledì 3 giugno, a partire dalle 20.00. Idem per le utenze commerciali all’interno della città murata.

Il centro di raccolta di via Stazzi sarà comunque aperto ma stop invece alla distribuzione dei kit ai cittadini, che riprenderà normalmente il 3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.