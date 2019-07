Vendono cocaina a ragazzini; arrestati a Mariano Comense

Duplice arresto a Mariano Comense: in manette sono finiti due giovani di 18 e 22 anni di origine magrebina. Il primo è risultante domiciliato a Monza mentre il secondo è risultato essere senza fissa dimora. I carabinieri di Cantù li hanno arreastati dopo averli colti in flagranza di reato mentre vendevano una dose di cocaina a dei ragazzi minorenni nella tarda serata del 26 luglio 2019 in via Kennedy.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di recuperare la sostanza stupefacente appena ceduta e di sequestrare la somma di circa 300 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio che i due hanno intrapreso a Mariano Comense. Il Tribunale di Como, dinanzi al quale i due sono stati condotti per il rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e concesso ad entrambi i termini a difesa con l’obbligo di firma.