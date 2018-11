Nuova sede per i Notai di Como e Lecco

A partire dal 1° dicembre 2018 il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco trasferirà la sua sede a Palazzo Rusca, in Via Rusconi 27, nel cuore della città di Como. La nuova sede, un palazzo storico situato vicino ad uffici pubblici e privati, è stata scelta con l’obiettivo di implementare i servizi e per agevolare e permettere maggiore partecipazione alle iniziative, agli incontri e ai convegni che verranno organizzati.

Gli uffici saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Rimangono invariati il numero di telefono (031.260323) e l’indirizzo e-mail info@notaicomolecco.it