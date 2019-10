I migliori siti per affittare una casa vacanze sul Lago di Como

Lungo, stretto e profondo, il Lario è figlio delle montagne che gli fanno da cornice. La sua forma è davvero unica e gran parte della sua leggendaria bellezza nasce proprio da qui: i monti si innalzano come guardiani della sua riservatezza, del suo incanto che si svela con pudore. Per capirlo appieno, occorre navigarlo. Oppure salire sulle vette per osservarlo mentre si allunga in tutto il suo splendore. Il Lago di Como è il pù bello del mondo ed è per questa ragione che rimane una delle mete turistiche più gettonate del globo.

Il Lario offre ai suoi visitatori borghi di pescatori, magnifiche ville ricche di storia, paesaggi mozzafiato, angoli surreali dove potersi rilassare a stretto contatto con la natura. Da secoli infatti, il Lago di Como è una meta affascinante in tutte le stagioni, attirando sempre più turisti italiani e stranieri. Complici anche le tante star che vi alloggiano o che sostano regolarmente. Il Lario quindi, richiama sempre più visitatori desiderosi d'immergersi in un atmosfera glamour e di una bellezza quasi surreale. Celebre non solo per il romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ma anche per i suoi splendidi paesaggi, il microclima e le sue ville di prestigio.

Desiderate trascorrere le vacanze lontano dalle città? La meta perfetta è una sola: Lake Como. Un luogo in grado di riservare piacevoli sorprese a livello turistico, soprattutto se decidete di visitare i pittoreschi borghi che sorgono sulle sponde del lago, assaporando i piatti tipici della tradizione e ammirando il paesaggio circostante.

Scegliere di trascorre le vacanze sul lago, significa svegliarsi al mattino con un panorama unico e mozzafiato, a stretto contatto con la natura, la cultura e le comodità che questi splendidi luoghi possono offrire.

Se sei alla ricerca del relax senza rinunciare alla cultura, questo è il posto ideale per la tua vacanza.

Come affittare una casa vacanze sul Lago di Como

