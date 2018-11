365 Giorni in Condominio, gli esperti fanno il punto al Sociale di Como

La sintesi di una intera annata del diritto condominiale e uno sguardo sulle prospettive del 2019: venerdì 30 novembre a Como, Sala Bianca del Teatro Sociale, ore 9.00, va in scena per il terzo anno consecutivo il convegno dal titolo “365 Giorni in Condominio”, divenuto punto di riferimento per le molte categorie professionali che ruotano intorno al mondo del Condominio: amministratori, avvocati ma anche commercialisti e geometri. I massimi esperti in Italia del settore cercheranno anche quest’anno di condensare l’esame delle più importanti sentenze e delle novità legislative apparse nel corso dell’anno, una sorta di “Bignami” per avere in una sola giornata una panoramica sintetica ma esaustiva sulla materia.

Dopo una riflessione introduttiva, affidata al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia avv. Alessandro Fermi, al Presidente del Tribunale di Como e ai dirigenti dell’ente organizzatore dell’evento ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, presieduta a Como dalla rag. Rosaria Molteni, l’attenzione sarà puntata sui due Consiglieri della Corte di Cassazione, Antonio Scarpa e Gian Andrea Chiesi, che esporranno il lavoro di un intero anno del “Palazzaccio” romano.

Spazio, poi, alla privacy, argomento che anche nel campo condominiale ha visto quest’anno rilevantissime novità per amministratori e condomini; quindi, la giurisprudenza locale, con i giudici di merito del Tribunale di Como e di Milano, per dare il polso della giurisprudenza di primo grado, illustrando sentenze e casi risolti. Un’occasione importante per gli operatori del diritto per comprendere meglio il pensiero dei magistrati su liti di condominio e vicinato, che ogni giorno affollano le aule di giustizia.

In conclusione, nel pomeriggio, uno sguardo approfondito sul diritto penale, sempre legato al condominio, affidato al Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano Giulio Benedetti e ad avvocati del foro di Milano e Varese.

L’avv. Alessandro Maria Colombo, responsabile scientifico del corso, non nasconde soddisfazione per il boom di prenotazioni e per la forza dell’associazione ANACI, capace di attrarre a Como relatori ed ospiti da tutta l’Italia, e rilancia già all’edizione del prossimo anno: stesso titolo per un format che, visto il successo, potrebbe in futuro essere replicato anche in altre province.