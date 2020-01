Non c'è pace per il teleriscaldamento di Como: si scava ancora per le riparazioni

Ancora guai per la rete di teleriscaldamento che serve centinaia di abitazioni tra i quartieri di Muggiò, Camerlata e Rebbio. Nella mattina del 17 gennaio 2020 l'azienda ComoCalor, del gruppo Acsam-Agam, ha iniziato i lavori di riparazioni di un in Salita Cappuccini a Como e nelle vie Lenticchia e Galilei (guarda il video). Come al solito si tratta di rotture alle tubazioni che causano fuoriuscita di acqua ad alte temperature, la stessa acqua che serve per riscaldare le abitazioni che si sono affidate a ComoCalor.

L'azienda si è limitata a un breve comunicato stampa: "Nel pomeriggio odierno, saranno intraprese le attività di sostituzione della rete del teleriscaldamento in Salita Cappuccini. Scusandoci per il disagio, confermiamo che le opere proseguiranno ininterrottamente sino alla riattivazione del servizio. In corso un intervento di riparazione anche nelle vie Lenticchia e Galilei".