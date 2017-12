Calendario 2018 della polizia locale di Como: una copia donata al Papa

E' stato presentato giovedì 21 dicembre il calendario 2018 della Polizia locale di Como.

Il calendario è stato realizzato grazie alle foto di Lucio Viganò, ex agente, e al Circolo sportivo della Polizia Locale che ne ha finanziato la stampa.

Giovedì è stato presentato ufficialmente alla stampa al comando di viale Innocenzo dal comandate Donatello Ghezzo, dal vicecomandante Luciano Campagnoli, dal commissario capo Aurelio Giannini, insieme al principale autore delle foto, Lucio Viganò.



Le immagini sono state studiate e scattate in alcuni luoghi della città con agenti in divisa, in parte d'epoca, e con i mezzi del comando (auto, moto, biciclette). La foto in copertina è una veduta di Como dal Baradello scattata la scorsa estate.

E' stato stampato in 810 copie. Ne sarà regalata una ad ogni operatore, ai componenti della giunta comunale, al segretario generale e ai dirigenti, ai rappresentanti delle forze di polizia e degli enti con cui la Polizia locale collabora quotidianamente come augurio da parte del comando. Come già l'anno scorso, sarà inviato al presidente della Regione e al presidente della Repubblica, in più quest'anno arriverà anche al Papa. L'iniziativa del calendario sarà ripetuta l'anno prossimo, in occasione del 150° anniversario della fondazione del corpo di Polizia locale di Como.