Un anno di QuiComo: le dieci notizie più lette del 2018

Il 2018 è stato per QuiComo sicuramente l'anno di maggior successo, in tutti i sensi, a partire dai dati in termini di visite: quasi 8 milioni di letture. L'anno che si chiude è il primo della "nuova era" in cui la nostra testata è entrata dopo l'acquisizione da parte del gruppo CityNews del quale fanno parte 45 giornali online in tutta Italia. Il bilancio, d'obbligo, non può che renderci pienamente soddisfatti e ottimisti per il futuro. Siamo, infatti, convinti che grazie al supporto tecnico, commerciale ed editioriale garantito da CityNews QuiComo potrà continuare a fare informazione per tanti altri anni.

Siamo nati ufficialmente nel maggio 2010 e a differenza di tante altre testate locali e indipendenti siamo riusciti ad arrivare fino a oggi, con enormi sacrifici, tanti errori ma anche con tanti successi fatti di scoop ed esclusive che hanno consentito alla nostra testata di diventare uno dei punti di riferimento per l'informazione comasca. Lo testimonia anche la nostra pagina Facebook che è diventata la più seguita tra quelle di tutti gli organi di informazione locali (compresi quelli di gloriosa e secolare storia).

Quello che crediamo ci contraddistingua - oltre all'assoluta indipendenza e autonomia rispetto a forze e personaggi influenti della vita politica, economica e civica del territorio - è il rapporto che siamo riusciti a instaurare con voi lettori grazie ai quali riusciamo spessissimo ad arrivare per primi sulle notizie di cronaca. I vostri video, le vostre foto e le vostre segnalazioni fanno spesso la differenza. E di questo non possiamo che esservene grati.

Vi auguriamo un felice anno nuovo salutandovi con questa top-ten di notizie più lette nel 2018. Ci vediamo l'anno prossimo!



1) Due forti esplosioni sentite a Como e provincia: due aerei che hanno superato la barriera del suono: 60.400 visite.

2) Due extracomunitari disarmano rapinatore e salvano Farmacista di Turate: 45.300 visite

3) Bambino ritrovato mezzo nudo in un campo di Capiago Intimiano: 36.891 visite

4) Alfonso Tolone, Michele Duchino e Alexander Solovyev: i ragazzi morti nell'incidente di Guanzate: 29.000 visite

5) George Clooney a Villa D'Este, insieme al divo la moglie Amal e Stella McCartney: 28.344 visite

6) Quattro ristoranti? Ecco chi sono i master chef lariani: 21.673

7) Il "miracolo" dei carabinieri: Milano-Como (e ritorno) in 40 minuti con la supercar per portare tre organi da trapiantare: 20.647 visite

8) Paura per una mamma in piazza San Rocco: "Accerchiata e aggredita da un gruppo di stranieri, qui non voglio più vivere": 19.434 visite

9) Monete d'oro romane sotto l'ex Teatro Cressoni di Como, il Soprintendente: "Scoperta unica dal valore inestimabile": 18.598 visite

10) Lago di Como, ecco la verità sulla villa dei fantasmi: 17.031 visite