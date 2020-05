Diario emotivo ai tempi del coronavirus (05.20)

Il mio primo giorno di lavoro è arrivato d’estate, solo qualche settimana dopo la fine della scuola. Non era proprio un lavoro vero: era solo uno stage alla Mantero dove pagavano gli studenti centomila lire al mese. A me che avevo solo 16 anni sembravano un sacco di soldi. Era la seconda metà degli anni ’70. Anni di piombo che facevano rumore. Eppure ricordo solo il suono dei colpi a mitraglia di una fabbrica che sparava navette avanti e indietro nell’ordito dei suoi 100 telai. Mettevo l’olio negli ugelli, caricavo spolette, poi prendevo il treno con le orecchie che ancora suonavano come una tessitura e tornavo a casa. Ero arrivato a Como perché mio padre era stato chiamato da Milano a dirigere la più grande industria tessile della città. Nell’estate del 1978, poco dopo l’omicidio Moro, nel mese di luglio mi chiamarono a lavorare proprio in Ticosa. Lì il clima, nonostante ci fosse mio padre, non era famigliare come quello vissuto l’anno precedente. L'incontro con la realtà della classe operaia, spesso strumentalizzata se non direzionata in battaglie autolesioniste, non fu dei più semplici: la mia innocenza borghese fece a pugni con i miei ardori politici.

Sputavo verde, rosso, giallo, il colore cambiava a seconda della ricetta preparata per la stamperia in cucina colori, poi a fine turno bevevo mezzo litro di latte per depurarmi. Giravo tutti i reparti più con l’animo inconscio del cronista curioso che con la voglia di imparare un mestiere che odiavo anche solo per il fatto che mi avesse sradicato da Milano. Facevo domande a tutti ma erano tutti incazzati. Con il padrone e anche con mio padre. Ma non sapevano che ero suo figlio e di certo non lo avrebbero saputo da me. Nemmeno quando mi trovarono appoggiato alla sua auto e me ne chiesero la ragione. Tornai a casa correndo senza bandiere da sventolare. Poi quella fabbrica l’hanno chiusa pochi anni dopo. Non ne fui sorpreso, avevo intuito che sarebbe successo: troppa rabbia dentro, troppo cinismo fuori. Sono solo piccoli frammenti tra i tanti che non ho mai rimosso di quegli anni socialmente feroci. Oggi primo maggio, giorno della Festa del lavoro, sono tornati a pungere. Lo fanno all'alba di una stagione che rischia di inghiottire il lavoro per restituirne solo qualche briciola pagata poco. (Foto sopra m/p)

