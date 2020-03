Diario emotivo ai tempi del coronavirus

Sono passati solo 10 giorni dall'ultima cena con gli amici. Nemmeno il tempo di serdersi a tavola, quella sera del 7 marzo, che i media avevano già riportato la notizia che tutta la Lombardia era entrata nella zona rossa. Fino a quel giorno tutto sommato i nostri giorni non erano stati ancora stravolti. Si usciva, ci si vedeva ma già si percepiva quel senso di grande incertezza che stava avvolgendo i nostri passi. Nonostante sindaci, associazioni e persino qualche quotidiano si fossero imprudentemente spinti ad invitarci all'aperitivo e a non farci prendere dalla piscosi da coronavirus, in questi giorni di guerra contro un nemico sconosciuto, nulla era già più come prima. Un nemico così insidioso che pochi giorni dopo, l'11 marzo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe preso un'altra drammatica decisione sigillando tutto il Paese. Da quel momento le nostre vite sono state ancor più limitate dal nuovo perentorio ordine di non uscire di casa, se non per pochissime eccezioni, esteso all'Italia intera. In altre parole ci è stata sospesa la libertà, proprio come avevamo visto nei film distopici più illuminati. Tanto che oggi una qualsiasi commedia contemporanea sembra invece raccontare un mondo che non c'è più. Fa un certo effetto vedere scorrere la vita di ieri nei film e sentirla perduta. Tutto è accaduto così rapidamente che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di fare le valigie per restare a casa. Già, quella casa che è diventata tutto, anche l'ultimo bar delle nostre grandi speranze, parafrasando il meraviglioso romanzo di J. R. Moehringer.

La fuori è (quasi) tutto chiuso e in questi giorni che lasciano nudi alla paura solo gli occhi, ora che siamo orfani anche dei gesti più semplici, ci mancano gli abbracci che ci siamo spesso negati. Dopo una settimana di forzata clausura siamo usciti sui balconi a cantare, dando voce a un modo di essere tutto italiano, al quale non manca nemmeno in questo occasione il suo tono melodrammatico. Eppure la tromba di Raffaele Kohler, che ha intonato O mia bela Madunina dietro una finestra meneghina che sembrava la stessa di una prigione, qualche brivido lo ha messo. Ci sentiamo soffocare perché non vediamo un orizzonte, non sappiamo quando finirà questa guerra che ha messo medici e infermieri in prima linea a combattere per tutti. Noi siamo qui, con il nostro lago che si è fatto specchio ancora più dolce senza i graffi dei motori. Noi siamo qui ad aspettare buone notizie mentre si fa largo un silenzio rotto solo dal canto degli uccelli, dalle ambulanze e dalle campane. Persino gli schiamazzi dei bambini sono stati sospesi. Noi siamo qui, con una canzone che ci canta ancora amore. A domani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.