Diario emotivo ai tempi del coronavirus (4.20)

Sono passate più di tre settimane, marzo se ne è andato. Arriva aprile e un altro mese lo passeremo chiusi in casa ostaggi del virus e delle regole che ci sono state imposte per arginarlo. Non era mai successo prima che un intero paese fosse stato messo ai domiciliari per così tante settimane, nemmeno in tempo di guerra. Ci credevamo invincibili, invece l’unica risposta che riesce a darci oggi la scienza, nell’anno 2020, è quella di stare chiusi in casa. Non parliamo della politica, che dopo aver depauperato la sanità e dopo aver balbettato amenità per settimane, ora si mette a fare la voce grossa. Ci sarebbe da piangere se già non avessimo esaurito tutte le lacrime. E mentre l’Europa si dimostra nuovamente inconsistente, incapace come sempre di mostrare un volto umano, l’Italia impaurita ritrova tra la sua gente un orgoglio patriottico persino superiore a quello abitualmente riservato alla nazionale di calcio quando gioca i mondiali.

È tutto un fiorire di tricolori che sventolano impazziti, vessilli di un popolo che lotta contro un nemico invisibile che ci tiene sospesi. Siamo così in balia delle onde che anche i social mostrano i segni della tempesta che imperversa sopra le nostre teste tra le nuvole e il cielo. Lo scorso anno ci siamo fatti vedere come saremmo stati da vecchi, ora mostriamo come eravamo da giovani. Un momento bizzarro dove pochi ci mettono la faccia di oggi. Un po' per pudore e un po' per paura. Perché intanto si muore, perché nessuno è davvero al sicuro: non negli ospedali, non nelle case. Mentre le nostre città sono vuote, senza più quella vita che sembrava soffocarle di così tanta umanità. E chissà se quando torneremo a riempirle faremo meno rumore della pioggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.