Vaccini, quali sono obbligatori e quali sono facoltativi

C'è ancora molta confusione quando si parla di vaccini. Se l'Ordine dei Medici di Como ha messo in atto da qualche mese una campagna pro-vaccinazioni, con questo articolo cerchiamo comunque di fare un po' di chiarezza - soprattutto su ciò che è obbligatorio e ciò che invece è solo raccondato - su un tema come quello dei vaccini, molto discusso ma non così complesso, avvalendoci da quanto disposto dal Ministero della Salute.

Il Calendario vaccinale, incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 19 gennaio 2017, è stato inserito nel DPCM sui Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il decreto vaccini ha successivamente reso obbligatorie per i minori di 16 anni dieci delle vaccinazioni e ne ha fortemente raccomandate quattro ad offerta attiva e gratuita. Ma nel PNPV 2017-2019 sono altresì indicate in offerta attiva e gratuita anche le vaccinazioni antipapilloma virus (HPV) negli undicenni e anti-meningococcica tetravalente ACWY nell’adolescenza, che ovviamente mantengono il loro importante ruolo all’interno di una cornice di offerta vaccinale che mira alla protezione della popolazione fino all’età avanzata, sia attraverso i richiami periodici sia mediante vaccinazioni raccomandate specificatamente per l’anziano.

Sono offerte gratuitamente e attivamente dal Servizio sanitario nazionale (SSN) le seguenti vaccinazioni:

Bambini da zero a 6 anni

Anti-difterica : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( per i nati dal 2001) Anti-poliomielite : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( per i nati dal 2001) Anti-tetanica : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( per i nati dal 2001) Anti-epatite virale B : 3 dosi nel primo anno di vita ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: 3 dosi nel primo anno di vita ( per i nati dal 2001) Anti-pertosse : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni ( per i nati dal 2001) Anti-Haemophilus influenzae tipo b : 3 dosi nel primo anno di vita ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: 3 dosi nel primo anno di vita ( per i nati dal 2001) Anti-meningococcica B : 3 o 4 dosi nel primo anno di vita, a seconda del mese di somministrazione della prima dose ( fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)

: 3 o 4 dosi nel primo anno di vita, a seconda del mese di somministrazione della prima dose ( per i nati a partire dal 2017) Anti-rotavirus : 2 o 3 dosi nel primo anno di vita, a seconda del tipo di vaccino ( fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)

: 2 o 3 dosi nel primo anno di vita, a seconda del tipo di vaccino ( per i nati a partire dal 2017) Anti-pneumococcica : 3 dosi nel primo anno di vita ( fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2012)

: 3 dosi nel primo anno di vita ( per i nati a partire dal 2012) Anti-meningococcica C : 1° dose nel secondo anno di vita ( fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2012)

: 1° dose nel secondo anno di vita ( per i nati a partire dal 2012) Anti-varicella : 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni ( obbligatoria per i nati dal 2017)

: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni ( per i nati dal 2017) Anti-morbillo : 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni ( per i nati dal 2001) Anti-parotite : 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni ( per i nati dal 2001) Anti-rosolia: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Adolescenti

Anti-difterica : richiamo ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: richiamo ( per i nati dal 2001) Anti-poliomielite : richiamo ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: richiamo ( per i nati dal 2001) Anti-tetanica : richiamo ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: richiamo ( per i nati dal 2001) Anti-pertosse : richiamo ( obbligatoria per i nati dal 2001)

: richiamo ( per i nati dal 2001) Anti-HPV per le ragazze e i ragazzi (2 dosi nel corso del 12° anno di vita)

per le ragazze e i ragazzi (2 dosi nel corso del 12° anno di vita) Anti-meningococcica tetravalente ACWY135 (1 dose)

Vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni

Il decreto vaccini ha aumentato il numero di vaccinazioni obbligatorie per i minori da zero a 16 anni, estendendole da 4 a 10 in base all'anno di nascita. La vaccinazione per la varicella è obbligatoria soltanto per i nati a partire dal 2017.

anti-poliomielitica

anti-difterica

anti-tetanica

anti-epatite B

anti-pertosse

anti-Haemophilus influenzae tipo b

anti-morbillo

anti-rosolia

anti-parotite

anti-varicella.

L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, le vaccinazioni:

anti-meningococcica B

anti-meningococcica C

anti-pneumococcica

anti-rotavirus.

Adulti

Anti-pneumococcica nei 65enni

nei 65enni Anti-zoster nei 65enni

nei 65enni Anti-influenzale per tutte le persone oltre i 64 anni.

Categorie a rischio

Il PNPV 2017-2019 prevede anche l’offerta a diverse categorie di persone sulla base dell'esistenza di determinate condizioni di rischio.

Dove vaccinarsi e come a Como e provincia