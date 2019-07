Ore di attesa per ritirare gli esami, la spiegazione del primario

Ebbene sì, il problema è stato la carenza di personale a causa delle ferie. Ecco perché nella mattina del 2 luglio 2019 gli utenti che si sono presentati al poliambulatorio dell'ospedale Sant'Anna, in via Napoleona, hanno dovuto attendere ore prima di poter ritirare i referti dei propri esami di radiologia. Il racconto di Giacomo Cassiani Ingoni ben descrive l'accaduto. Dall'ospedale non ha potuto che ammettere il disagio ma hanno anche assicurato che il servizio di ritiro degli esami tornerà regolare dal giorno seguente, cioè dal 3 luglio.

“Complice il periodo delle ferie estive, si è purtroppo verificato un disguido - spiega Alberto Sironi, primario della struttura complessa di Radiologia-Diagnostica per immagini - Ci siamo subito organizzati, non abbiamo mandato via nessuno e abbiamo consegnato tutti i referti. Domani il ritiro degli esami sarà regolare”. Così Sironi spiega i ritardi che si sono verificati oggi al Poliambulatorio di via Napoleona per il ritiro degli esami di radiologia".