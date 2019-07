Guasta la risonanza magnetica dell'ospedale Sant'Anna: rivolgersi altrove

A partire dal 23 luglio 2019 si è resa necessaria la sospensione degli esami, e di conseguenza delle prenotazioni, per una delle due risonanze magnetiche dell'ospedale Sant'Anna. La decisione è legata al malfunzionamento dell'impianto di raffreddamento che pertanto verrà sostituito. Vengono garantiti tutti gli accertamenti per i pazienti in regime di emergenza ed urgenza (per esempio quelli quindi arrivati al Pronto Soccorso ) e per tutti i pazienti interni.

Per i pazienti che avevano già una prenotazione, il reparto di Radiologia sta provvedendo a riprogrammare gli esami. Per tutte le nuove prenotazioni (sia per quelle che, come da ricetta, dovrebbero essere effettuate entro le 72 ore, i 10 giorni o i 60 giorni, sia per le prenotazioni in libera professione), i pazienti dovranno rivolgersi in un'altra struttura. Sul fronte dei lavori, l'arrivo del nuovo gruppo frigorifero è previsto per la prossima settimana; agli interventi impiantistici, agli allacci idraulici ed elettrici, dovranno quindi seguire la prova idraulica e il collaudo e si prevede, pertanto, che la risonanza possa tornare in funzione non prima del 12 agosto.