I rimedi naturali più efficaci per combattere raffreddore e influenza di stagione

Il passaggio dall’estate all’autunno risulta essere sempre abbastanza traumatico, vuoi per la ripresa delle attività quotidiane, per la diminuzione delle ore di luce o per l’arrivo delle piogge e temporali, e a risentirne maggiormente è il nostro sistema immunitario che, tra frequenti sbalzi di temperatura, escursione termica, l’arrivo del freddo e lo stress, è messo a dura prova. Inoltre, l’autunno porta con sé i classici malanni stagionali, tra cui raffreddore, infezioni para-influenzali, allergie stagionali e la classica influenza.

Una buona strategia per affrontare la stagione fredda è prepararsi in anticipo, adottando alcune regole salutari sempre efficaci, come seguire un’alimentazione sana, varia ed equilibrata, idratarsi in modo adeguato, fare attività fisica e dormire a sufficienza (e bene); inoltre, per prevenire i malanni stagionali e rafforzare il sistema immunitario, è possibile ricorrere a semplici rimedi naturali, tutti molto efficaci e privi di effetti collaterali. Vediamo quali sono.

Combattere i mali di stagione con piante ed erbe

Facilmente reperibili sul mercato, al naturale o sotto forma di bevande, integratori ed infusi, molte piante ed erbe sono dei veri toccasana per il nostro sistema immunitario. Le più diffuse ed efficaci sono:

Achillea - soprattutto usata come tintura madre, l’achillea favorisce la traspirazione e agisce come antipiretico e antisettico, e risulta essere un valido aiuto per curare stati febbrili, raffreddore e catarro.

- soprattutto usata come tintura madre, l’achillea favorisce la traspirazione e agisce come antipiretico e antisettico, e risulta essere un valido aiuto per curare stati febbrili, e catarro. Cannella - efficace antivirale e antibiotico, è sufficiente sciogliere un cucchiaino di cannella in polvere (come questa di Ceylon , 100% organica e biologica) nel miele da usare per dolcificare una tazza di tè caldo, alleviando così la tosse e decongestionando le vie nasali.

- efficace antivirale e antibiotico, è sufficiente sciogliere un cucchiaino di cannella in polvere (come , 100% organica e biologica) nel miele da usare per dolcificare una tazza di tè caldo, alleviando così la tosse e decongestionando le vie nasali. Curcuma – contiene vitamina C e ha elevate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie: la sua attività immunostimolante, combatte l’ influenza e i malanni di stagione .

e ha elevate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie: la sua attività immunostimolante, combatte l’ e i . Echinacea - utile per favorire le naturali difese immunitarie dell’organismo e ottimo antivirale, l’echinacea è ideale per prevenire i raffreddori tipici dei periodi invernali; può essere assunta sotto forma di capsule (come queste , vegane e naturali ) o anche come tisana.

- utile per favorire le naturali difese immunitarie dell’organismo e ottimo antivirale, l’echinacea è ideale per prevenire i tipici dei periodi invernali; può essere assunta sotto forma di capsule (come , vegane e ) o anche come tisana. Fiori di tiglio - anche il decotto a base di fiori di tiglio si rivela utile per beneficiare del suo effetto antipiretico, preparato usando un paio di cucchiai di fiori sminuzzati, da infondere per una mezzora in acqua bollente; da bere prima dei pasti, fino a tre volte al giorno.

- anche il decotto a base di fiori di tiglio si rivela utile per beneficiare del suo effetto antipiretico, preparato usando un paio di cucchiai di sminuzzati, da infondere per una mezzora in acqua bollente; da bere prima dei pasti, fino a tre volte al giorno. Foglie di ortica - le foglie di ortica rappresentano un ingrediente base per preparare tisane e decotti in grado di lenire i disturbi provocati dai malanni di stagione : contiene, infatti, elevate quantità di vitamine e minerali preziosi, favorisce l’idratazione e aiuta ad eliminare le tossine.

rappresentano un ingrediente base per preparare tisane e decotti in grado di lenire i disturbi provocati dai : contiene, infatti, elevate quantità di e minerali preziosi, favorisce l’idratazione e aiuta ad eliminare le tossine. Rosa canina - una tisana a base di bacche di rosa canina, bevuta calda, rappresenta un toccasana per regolare la temperatura corporea, eliminare le tossine e trovare sollievo in caso di raffreddamento; la rosa canina, infatti, ha proprietà antipiretiche, in grado di aumentare la sudorazione corporea, e un elevato contenuto di vitamina C (questa di Natura Forte è la più acquistata, naturale ed in polvere).

Altri rimedi naturali