Parrucche per i malati oncologici: la bella iniziativa di una onlus e di 15 parrucchieri comaschi

Si è chiusa sabato con 3.600 euro donati la quarta edizione di "Doniamo una piega" la raccolta fondi per la ricerca e l'umanizzazione delle cure promossa dal Centro di riferimento oncologico "Tullio Cairoli" onlus, associazione da trent'anni al fianco del reparto di Oncologia dell'ospedale Sant'Anna dell'Asst Lariana. I fondi raccolti sono stati consegnati oggi al reparto di Oncologia dai titolari dei quindici negozi di parrucchieri, tra Como e provincia, che avevano aderito all'iniziativa. Insieme alla dottoressa Monica Giordano, primario di Oncologia e presidente dell'associazione Tullio Cairoli, e a Carmelina Di Lella, coordinatore infermieristico del Dh medico/oncologico, nonché volontaria della Tullio Cairoli, sono intervenuti anche i familiari di Simona Clerici e Felicina Valenzisi, alla cui memoria, quest'anno, è stata dedicata l'iniziativa.

"Un'idea contagiosa - ha sottolineato la dottoressa Giordano - che ci auguriamo continui a crescere nel tempo. Grazie a tutti". "Grazie di cuore e con il cuore - ha aggiunto Carmelina Di Lella - questa è una famiglia che deve crescere. E grazie ai nostri angeli, Felicina e Simona".

Donare una parrucca

I fondi raccolti serviranno a sostenere la consegna gratuita delle parrucche, uno dei progetti promossi e sostenuti dal Centro Tullio Cairoli all'interno del "Percorso Rosa". Il "Percorso Rosa", un pacchetto di servizi messo a punto dall'Asst Lariana in collaborazione con la Tullio Cairoli e Apeo, l'associazione professionale estetica oncologica, nasce per risolvere i bisogni fisici e psicologici che si possono presentare in una donna a seguito di una malattia oncologica e delle conseguenti cure per sconfiggerla. E' dedicato alle donne affette da tumore alla mammella o tumore ginecologico che si sottopongono a chemioterapia e che vengono seguite dal Day Hospital Oncologico dell'ospedale Sant'Anna. Tra i servizi offerti ci sono l'ambulatorio per la menopausa indotta, l'ambulatorio nutrizionale, il sostegno psicologico, la consulenza di un naturopata, la consegna di una parrucca e i consigli delle estetiste, corsi Mindfulness e gruppi di auto-mutuo-aiuto.

I parrucchieri che hanno aderito all'iniziativa

EMY ACCONCIATURE via H. Dunant 17, Cavallasca

CAMBIA_MENTI Piazza Madonnina 12, Lurate Caccivio

HAIR & BEAUTY Ospedale S. Anna Via Ravona, San Fermo della Battaglia

NEW CENTER STYLE di FLAVIA via XX Settembre 123, Lurate Caccivio

ETREBEL via Caio Plinio 2, Cadorago

SAMANTHA' S STUDIO HAIR STYLIST via Matteotti 26/B, Cernobbio

ARDITI FULVIA PARRUCCHIERE PER SIGNORA viale Lecco 107, Como

BY GIULIANA via 1° Maggio 39, Tavernerio

EQUIPE ORNELLA piazza Duomo 15, Como

LOOK CENTER di MAURO ORIGONI via Giuseppe Mazzini 22, Solbiate con Cagno

CRAZY STYLE BY PIERA via Cantaluppi 417, Lipomo

L'ESSENZA DELLA BELLEZZA via Garibaldi 81, Fino Mornasco

PRIMACLASSE Via Roma 147, Olgiate Comasco

IMMAGINE e RELAX di DANY piazza Spallino 4, Montesolaro di Carimate

PUNTO DONNA via Canturina 37, Como