Prenotazioni sanitarie a Como, ecco come fare

Prenotare un visita specialistica a Como attraverso il Servizio Sanitario di Regione Lombardia non è poi così difficile. Ecco una guida semplice per perdere meno tempo possibile quando si tratta della nostra salute.

Innanzitutto è possbile consultare sulla mappa i riferimenti georeferenziati delle strutture pubbliche e private della Lombardia presso cui è possibile prenotare una prestazione sanitaria con il servizio sanitario pubblico.

Se dovete effettuare una visita o un esame specialistico puoi consultare le disponibilità dichiarate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Lombardia e ricercare il primo posto utile. Ricerca Prime Disponibilità senza autenticazione. Qui potrete visualizzare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali in base ai tuoi bisogni (data, ospedale o ambulatorio, esigenze cliniche, vicinanza a un luogo di vostro interesse).

Cose serve per prenotare una visita specialistica o un esame

ricetta del medico

codice fiscale

tessera sanitaria.

Come prenotare

utilizzando i servizi di prenotazione Online dal PC o dal tablet

dal PC o dal tablet utilizzando l’app SALUTILE Prenotazioni sullo smartphone

sullo smartphone telefonando al Contact Center Regionale numero-verde-800.638.638

andando presso gli sportelli CUP delle singole strutture sanitarie

delle singole strutture sanitarie andando nelle farmacie lombarde che aderiscono al servizio

che aderiscono al servizio presso le strutture accreditate da Regione Lombardia.

Cos'è la ricetta dematerializzata?

Sostituisce la ricetta rossa cartacea. Al suo posto, il tuo medico ti consegnerà un promemoria con i dati della prescrizione inserita nel sistema informatico. Questo servirà all'operatore del CUP o del Contact Center Regionale, per effettuare la prenotazione.

Quali sono le prestazioni per le quali non hai bisogno della ricetta?

Senza la ricetta puoi accedere alle seguenti prestazioni:

Visita Ginecologica (prima visita)

Visita Ostetrica (prima visita)

Visita Odontoiatrica (prima visita) odontoiatria (l'accesso è limitato alle categorie di utenti indicate nell'allegato "Criteri per l’erogazione con il SSR dell’assistenza odontoiatrica" alla DGR VIII/3111/06);

Visita Psichiatrica (prima visita);

Visita Neuropsichiatrica Infantile (prima visita);

Visita pediatrica (prima visita) (solo nel caso in cui non sia stata effettuata la scelta del pediatra).

Per esigenze organizzative, le singole strutture erogatrici solitamente prevedono la prenotazione di queste prestazioni, anche senza ricetta, pertanto ti potrebbe essere richiesto di prenotare un appuntamento.

Cos’è una prestazione sanitaria ad accesso diretto senza prenotazione?

Sono quelle prestazioni alle quali è possibile accedere senza bisogno di prenotazione, dopo aver effettuato il pagamento e l’accettazione, ad esempio “Prelievo venoso per esami di laboratorio”.

È necessario avere con sé l’impegnativa del medico curante, la Tessera Sanitaria CNS/CRS ed eventuali attestazioni di esenzioni.

Per gli esami di laboratorio l’accesso è libero (salvo per alcune tipologie di esami e su indicazione della singola struttura sanitaria). Per ottenere tali prestazioni, infatti, non è richiesta la prenotazione, ma è sufficiente presentarsi in uno dei punti prelievo dislocati nel territorio di pertinenza della struttura sanitaria.