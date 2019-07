Personale in ferie, ore di attesa per ritirare gli esami al poliambulatorio del Sant'Anna

Ore di attesa solo per ritirare l'esito di un esame radiologico. Succede oggi, 2 luglio 2019, al poliambulatorio dell'ospedale Sant'Anna in via Napoleona. Il disagio e il disseervizio causato all'utenza è ben spiegato dal racconto-segnalazione del signor Giaccomo Cassiani Ingoni di Lipomo: "Il ritiro del referto dell'esame radiologico di mia moglie, stando a quanto ci è stato comunicato per iscritto dal poliambulatorio, poteva essere effettuato a partire da oggi, ogni giorno dalle 7.30 alle 18.30. Come altre persone sono arrivato qui presto ma è dalle 8 e un quarto che aspetto e sono già passate due ore".

Il ritiro doveva avvenire presso lo sportello della hall del poliambulatorio ma da lì gli utenti sono stati indirizzati allo sportello di radiologia. "Peccato che anche in radilogia - ha spiegato Cassiani - nessuno ci ha potuto consegnare gli esiti degli esami. Infatti, lo sportello è chiuso perché il personale è in ferie. Ci hanno detto che non ci resta che aspettare e che se non vogliamo attendere possiamo provare ad andare a Lourdes".

Senza contare, poi, che il signor Cassiani ha cercato di contattare l'apposito numero dedicato agli utenti, senza però riuscire ad ottenere, neppure in questo modo, risposta. Infatti, dalle 9 - orario a partire dal quale il numero dovrebbe essere attivo - il telefono è risultato sempre staccato. Ennesimo disservizio ai danni degli utenti.