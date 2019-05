Oral Cancer Day, la prevenzione che funziona: i numeri dell'ospedale Sant'Anna

Nella mattina dell'11 maggio 2019 all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia si è svolto l'Oral Cancer Day. Sono stati 78 i cittadini che si sono sottoposti alle visite gratuite offerte dall'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo - Facciale che, anche questa'anno, ha aderito all'iniziativa di prevenzione dei tumori del cavo orale indetta da indetta da Fondazione Andi onlus (Associazione nazionale dentisti italiani).

I pazienti e le diagnosi

L'utente più giovane presentatosi oggi aveva 25 anni, il più anziano 87. Gli specialisti hanno riscontrato un caso di Lichen Ruber Planus, uno di Leucoplachia, dieci microtraumi delle mucose e hano visto tre donne con Hpv (Human Papilloma Virus) che hanno scelto di fare un controllo anche del cavo orale. Sono state prescritte sette visite di approfondimento, di cui alcune in reparto e altre con rimando ad altri specialisti e dati consigli su corretta igiene orale e stili di vita sani, in particolare a fumatori e persone che seguono un regime alimentare povero di frutta e verdura.

Una giornata di beneficenza

Ottimo riscontro anche per la onlus di Tra Capo e Collo, che si occupa dell'assistenza socio-sanitaria dei pazienti affetti da malattia oncologica del distretto testa e collo e dei loro familiari ed era presente con uno stand. L'associazione ha venduto parecchie copie di "Teneramente buono - 44 ricette per chi ha problemi di masticazione", scritto da Paolo Ronchi e Gloria Brolatti, e ha avuto l'occasione di lanciare la cena con delitto del 7 giugno a Lomazzo, organizzata in collaborazione con l'associazione Amate di Faloppio.