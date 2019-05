I Disturbi della Condotta Alimentare (DCA) sono patologie in continuo aumento e attualmente la loro rilevanza, probabilmente sottostimata, è tra l’1-4% della popolazione giovanile con un tasso di incidenza del 5,1%. I DCA costituiscono oggi la prima causa di morte per patologia tra le giovani donne nella fascia di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

Fin dal 2004 il Dipartimento di Salute Mentale di Como si è dotato di un servizio per la cura dei DCA, che nel tempo ha registrato un’evoluzione sul piano clinico, culturale e organizzativo nei diversi setting di cura necessari a buone pratiche (ambulatoriale, residenziale e ospedaliero). Il programma di questa iniziativa vuole evidenziare il modello culturale e l’organizzazione di un servizio strutturato in modo multidisciplinare: dagli aspetti psicologico-psichiatrici alle problematiche somatiche connesse alla denutrizione con conseguenze cardiache, renali, ormonali, metaboliche, in una ottica multidimensionale e integrata.

I Disturbi della Condotta Alimentare nel territorio comasco: l’importanza del lavoro di rete multidisciplinare

Como, Villa Gallia, mercoled' 15 maggio

Programma

Inizio dei lavori e saluti della Direzione di ASST Lariana

Introduzione. La questione Disturbi della Condotta Alimentare Carlo Fraticelli

La cultura e l’organizzazione dell’Ambulatorio DCA nell’Ospedale di San Fermo della Battaglia Antonio Iraci

Tavola rotonda: Multidisciplinarietà e multiculturalità degli interventi. Moderatori: Carlo Fraticelli, Luigi Enrico Zappa Alessia Baldon Gianleone Di Sacco Luciana Floris Gianfranco Ricci Paola Rossi Martina Zacchetti

Tavola rotonda: Il dialogo dell’identità. Moderatori: Luigi Enrico Zappa, Antonio Iraci Giuseppe Carrano Silvana Grosso Davide Montini Paola Rossi Gabriele Stampa

Tavola rotonda: I DCA in età evolutiva. Moderatori: Giorgio Rossi, Patrizia Conti Marco Bellotti Alfredo Caminiti Grazia Manerchia Silvia Molteni Renata Nacinovich

15.45-16.00 Conclusioni