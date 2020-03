Emergenza coronavirus: aiutiamo l'ospedale Valduce di Como

Anche l'ospedale Valduce, sebbene il coronavirus con il suo avanzamento stia trasfigurando tutto l'assetto della sanità, si è prontamente attivato. In pochi giorni nel Pronto Soccorso è stata allestita una postazione check point sanitario ed un'area specifica per individuare e distinguere percorsi definiti per garantire la sicurezza dei pazienti.

Sono state adibite sale operatorie come posti aggiuntivi di Terapia Intensiva e si è dedicato un intero reparto di degenza già operativo per pazienti Covid19.

L’accesso per la donna in gravidanza e per il paziente pediatrico è tutelato. Per poter garantire tutto ciò, l’Ospedale Valduce della Congregazione delle Suore infermiere dell’Addolorata, ha investito le proprie risorse per l’acquisto di nuovi ventilatori, monitor, strumentazione sanitaria e dispositivi di protezione individuale.

Per questo, il comunicato firmato da Loredana Gandola (Bed Manager) e Giuseppina Spinapolice (Coordinatrice U.O. Terapia Intensiva) chiede alla cittadinza un contributo per acquistare ulteriori apparecchiature medicali e dispositivi per la protezione degli operatori e anche dei pazienti che accedono ai nostri servizi.

Ecco come aiutare l'ospedale Valduce

“Aiutiamo il Valduce: l’Ospedale di COMO”

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-il-valduce-l039ospedale-di-como

oppure

IBAN IT87B0521610900000000013295

(Credito Valtellinese Causale: Emergenza COVID19)