ComoCuore: grazie all'accordo con Intesa Sanpaolo, 25 nuovi defibrillatori in Lombardia

“Missione Cuore”, con questo motto sono stati consegnati 25 defibrillatori semiautomatici a scuole, enti, associazioni e società sportive lombarde, acquistati grazie alla collaborazione fra l’associazione ComoCuore e Intesa Sanpaolo. Due strumenti salvavita sono stati donati alla polizia stradale e al comando provinciale dei carabinieri, e in più è stato dato al 118 di Como un mini ecografo portatile, di ultimissima generazione. La donazione è stata anche l’occasione per accendere i riflettori sull’importanza della defibrillazione precoce, unico strumento salvavita in occasione di malori dovuti ad arresto cardiaco, e sulla reale presenza di questa pratica sul territorio lariano.

Molto si è fatto, ma molto ancora si deve fare: da qualche anno, il progetto di ComoCuore è anche protagonista sulla piattaforma di crowdfunding “For Funding” di Intesa Sanpaolo, proprio con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità, clienti e non clienti della banca, offrendo un riscontro in tempo reale dell’avanzamento e il racconto di chi l’ha realizzato e ne ha beneficiato. Dal 1° ottobre è già attiva la nuova raccolta fondi che si chiuderà a fine marzo 2020. “Fare la donazione è semplice – fanno sapere gli organizzatori - basta andare sul sito forfunding.intesasanpaolo.com. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di altri defibrillatori semiautomatici da distribuire sul territorio lombardo e alla fornitura di un massaggiatore elettromeccanico esterno.

Ecco tutte le realtà che hanno beneficiato della donazione di questo ottobre: