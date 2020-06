Como, Punti Prelievo: prenotazioni attive solo attraverso il call center regionale e con Zero Coda

Tutti gli accessi ai Punti Prelievo di Asst Lariana saranno gestiti a partire da domani 4 giugno solo su prenotazione da effettuarsi attraverso il call center regionale (contattando il numero verde 800 638 638 da numero fisso; da cellulare contattando lo 02/999599 a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario) o attraverso ZeroCoda, il servizio gratuito di Asst Lariana per le prenotazioni. Da domani 4 giugno si potrà quindi telefonare e prenotare (attraverso il call center regionale) o prenotare direttamente (attraverso Zero Coda). Gli appuntamenti saranno fissati a partire dal lunedì 8 giugno.

Per quanto riguarda i Punti Prelievo dell’Alto Lago (Porlezza, Centro Valle Intelvi e San Bartolomeo Val Cavargna) il servizio era già su prenotazione chiamando il numero 0344/33219 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 14.30 e pertanto nulla cambia. Si aggiunge con queste modalità di prenotazione anche il Punto Prelievi di Menaggio.

Stessa cosa per il Punto Prelievi di Campione d’Italia il cui servizio continua ad essere su prenotazione contattando il numero 0041/91/6497107 o 6497108 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 16.

Lista punti prelievo modalità di prenotazione

VIA NAPOLEONA CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

CANTU’ CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

MARIANO COMENSE CALL CENTER REGIONALE

PONTE LAMBRO CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

LOMAZZO CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

OLGIATE COMASCO CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

LURATE CACCIVIO CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

FINO MORNASCO CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

MASLIANICO CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

TAVERNERIO CALL CENTER REGIONALE + ZERO CODA

CAMPIONE D’ITALIA CHIAMARE I NUMERI 0041/91/6497107 o 6497108

(dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e il lunedì e il mercoledì 14-16)

MENAGGIO ZERO CODA + 0344/33219 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 14.30

PORLEZZA CHIAMARE IL NUMERO 0344/33219

dal lunedì al venerdì 10-12 e 13-14.30

CENTRO VALLE INTELVI CHIAMARE IL NUMERO 0344/33219

dal lunedì al venerdì 10-12 e 13-14.30

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CHIAMARE IL NUMERO 0344/33219

dal lunedì al venerdì 10-12 e 13-14.30

PRENOTAZIONE CALL CENTER

L’utente si presenta il giorno della prestazione nel Punto Prelievi prescelto; si presenta non prima di 15 minuti dall’appuntamento; dopo la misurazione della temperatura all’ingresso, si reca al Punto Prelievi e prende un numero al totem, dove presente; paga la prestazione, se dovuta, e attende la chiamata del numero; dove non c’è il totem si prende il numero nell’apposito distributore

PRENOTAZIONE ZERO CODA

All’atto della prenotazione (che si può effettuare attraverso cellulare, tablet, computer) bisogna registrarsi indicando nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail e numero di cellulare; si riceverà un messaggio di posta con l'avvenuta registrazione e un secondo messaggio contenente le credenziali di accesso (username e password) da utilizzare per le future prenotazioni.

Il numero che si riceverà per mail sarà il numero che apparirà sui monitor nei Punti Prelievo di Cantù, via Napoleona, Menaggio, Olgiate Comasco e Lurate Caccivio. Negli altri Punti Prelievo l’utente sarà chiamato a voce (sempre con quel numero di riferimento) dal personale

Consegna materiale biologico (urine, feci,…): Nulla cambia per quanto riguarda la consegna di materiale biologico (urine, feci,..) (accesso diretto, quindi, senza prenotazione).

Prestazioni urgenti: Restano ad accesso diretto anche le prestazioni con indicazione urgente.

Prelievi a domicilio: Nulla cambia per i prelievi a domicilio che continueranno ad essere gestiti con le consuete modalità già in funzione nel singolo Punto Prelievi.

Esami che si effettuano: Per maggiori informazioni sulla tipologia di esami del sangue che si possono eseguire nei diversi Punti Prelievo si rinvia alla pagina dedicata sul sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it (cliccare sul banner nella home page in alto a destra Poliambulatori/punto Prelievo)

Punti Prelievo: prenotazione serve per evitare assembramenti e garantire il distanziamento



Alla base della complessa riorganizzazione dei 15 Punti Prelievo di Asst Lariana e dell’effettuazione dei servizi solo ed esclusivamente su prenotazione, c’è la necessità di garantire il più possibile il distanziamento delle persone ed evitare, quindi, assembramenti. La riorganizzazione ha comportato, tra l’altro, agende da immettere in prenotazione, verifica sui doppi sistemi di prenotazione, verifica dei sistemi informativi. Restano poi in vigore anche le indicazioni relative all’accesso alle strutture e pertanto l’accompagnamento è consentito solo per minori, disabili e utenti fragili non autosufficienti. Al momento dell’accesso agli utenti viene misurata la temperatura; tutti devono indossare la mascherina (a pazienti e visitatori non è consentito l’utilizzo di maschere con valvola e nel caso queste andranno coperte con una mascherina chirurgica); è predisposta la distribuzione di gel alcolico per l’igiene delle mani.