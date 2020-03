Como, un nuovo numero per la consegna dei farmaci a domicilio

ll servizio per la consegna a domicilio dei farmaci sul territorio comunale e nel resto della provincia, attivato per il Comune di Como dagli assessorati al Commercio e alla Protezione civile in accordo con Federfarma Como, è disponibile anche telefonando al numero verde 800 065 510, attivo tutti i giorni della settimana e a tutte le ore, grazie all’accordo di collaborazione tra Federfarma e la Croce Rossa Italiana. Lo annuncia il comune di Como tramite un comunicato giunto oggi, 12 marzo 2020.

Il servizio è gratuito per le persone con più di 65 anni, quelle con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre oltre 37,5°, non autosufficienti, sottoposte alla misura della quarantena, risultate positive al Covid-19. Per avere i farmaci bisogna avere la prescrizione medica.