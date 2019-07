Como in Salute: Finalità estetiche in chirurgia plastica

Sarà dedicato a “Finalità estetiche in chirurgia plastica” il nuovo incontro di “Como in Salute” - la rassegna di incontri di informazione sanitaria rivolti alla popolazione comasca organizzati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como e dal Comune di Como, in chiave divulgativa e inerenti il benessere, gli stili di vita e le più frequenti problematiche relative alla salute – che si terrà mercoledì 10 giugno alle 17 in Biblioteca a Como.

Relatori saranno il dottor Leonardo Sartore (chirurgo plastico), la dottoressa Anna Scevola (chirurgo plastico) e il dottor Roberto Caronno (chirurgo vascolare). Modera la dottoressa Laura Iorio (medico specialista in Scienze dell’Alimentazione).

Il concetto del bello e la ricerca della bellezza sono oggetto dell’attenzione dell’uomo da tempi antichissimi e sono spesso legati ad un concetto artistico. Questa ricerca pone le sue radici già nel mondo Egizio e subisce evoluzioni fino ad arrivare all’epoca odierna, durante la quale è aumentata l'importanza che hanno l'aspetto fisico, l’apparenza, l’aspetto esteriore.

La chirurgia plastica è una specialità ad ampio respiro, che raccoglie diverse branche di interesse, potendo spaziare dall’estetica alla ricostruttiva. La cura della forma, la possibilità di plasmarla al fine di ricostruire una funzione mancante, piuttosto che migliorare l’aspetto a fini meramente estetici, sono i cardini di questa specialità.

In questo incontro con la popolazione si discuterà delle implicazioni estetiche negli interventi ricostruttivi e si esamineranno le possibilità che la chirurgia e la medicina estetica possono offrire per migliorare la qualità di vita del paziente.

Dopo aver esaminato in quale modo estetica e funzione si incontrano, non potendo prescindere l’una dall’altra, si discuterà a livello più dettagliato degli interventi di medicina e chirurgia estetica maggiormente richiesti.