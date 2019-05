Como in Salute: i disturbi dell'udito

Il terzo appuntamento della rassegna di incontri “Como in Salute” previsto in Biblioteca civica di Como l’ 8 maggio alle ore 17.00 tratterà dei disturbi dell’udito.

Verrà illustrata da parte degli specialisti ORL l’anatomia e il funzionamento dell’orecchio, le principali metodiche diagnostiche audiologiche; le cause dei disturbi dell’udito e le principali patologie uditive nell’adulto e nel bambino e, infine, come prevenire e curare i danni conseguenti. Consigli utili per vivere sentendo meglio.

Si affronterà da parte dei Medici specialisti ORL un percorso di conoscenza sulle tematiche inerenti l’orecchio e l’udito e su come cercare di mantenere in buona salute il nostro udito, il secondo organo di senso, per importanza, del corpo umano.

Programma

- Presentazione ( dr. Daniele Luraschi, MMG)

- Cenni di anatomia e funzionamento dell’orecchio

( dr. Valerio Valenzise specialista ORL Azienda S.S.Lariana presidio ospedaliero S.Anna)

- Indagini diagnostiche

( dr. Luca Colombo specialista ORL Azienda S.S.Lariana presidio ospedaliero S.Anna)

- Principali patologie dell’orecchio e causa di perdita uditiva nell’adulto ( dr. Luca Colombo )

- Cenni storici. Principali patologie dell’orecchio e causa di perdita uditiva nel bambino.

( dr. Giordano Molteni Dir. UOC. di ORL Azienda S.S.Lariana presidio ospedaliero S.Anna)

- Trattamento medico, chirurgico e audioprotesico ( dr. Giordano Molteni )

- Domande e discussione tra moderatore, relatori e uditorio.

Ingresso libero

Per informazioni:

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Como

segreteria@omceoco.it - +39 031.572613