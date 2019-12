Il 27 dicembre chiusi tutti gli uffici ed ambulatori dell'Ats (ex Asl)

Il 27 dicembre tutti i presidi delle attività territoriali (ex Asl) saranno chiusi (ad eccezione del Sert). Qui di seguito le modifiche agli orari di apertura degli sportelli cassa Cup, ritiro esami e poliambulatori in occasione delle prossime festività natalizie.

Ospedale di Menaggio: sportelli cassa Cup da martedì 24 dicembre a venerdì 3 gennaio chiusura anticipata alle 16; chiusura nei giorni festivi (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio). Nessuna variazione per il ritiro esami (apertura 7-21 tutti i giorni, anche i festivi).

Presidio Polispecialistico di Mariano Comense: sportelli cassa Cup il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 13.30; chiusura nei giorni festivi e il 27 dicembre. Per il ritiro esami sabato e festivi chiuso, gli altri giorni apertura 8.30-16.

Ospedale di Cantù: sportelli cassa Cup, radiologia e laboratorio il 24, il 27 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 12.30, chiusura nei giorni festivi. Nessuna variazione per il ritiro esami (apertura 7-21 tutti i giorni, festivi compresi).

Ospedale Sant'Anna: sportelli cassa Cup chiusi il 21, il 28 dicembre, il 4 gennaio e i giorni festivi; il 24 e il 31 dicembre chiusura alle 12.30; il 27 e 30 dicembre, il 2 e 3 gennaio chiusura alle 16.30. Per il ritiro esami chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio, gli altri giorni, festivi compresi, apertura dalle 8.30 alle 19.

Poliambulatorio di via Napoleona: sportelli cassa Cup il 24 e il 31 chiusura anticipata alle 12.30; dal 27 dicembre al 3 gennaio chiusura anticipata alle 16.30 (dal lunedì al venerdì); chiusi il 21, 28 dicembre e 4 gennaio e i giorni festivi. Per il ritiro esami il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 13; chiusura nei giorni festivi; gli altri giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, il sabato dalle 7 alle 13.

Poliambulatori e Punti prelievi

Campione d'Italia chiuso il 27 dicembre e nei giorni festivi.

Centro Valle Intelvi chiuso il 27 dicembre e nei giorni festivi.

Fino Mornasco chiuso dal 20 dicembre al 3 gennaio.

Lomazzo il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 12.30; il 30 dicembre chiusura anticipata alle ore 16. Chiuso nei giorni festivi e il 27 dicembre.

Lurate Caccivio Chiuso il 24, 27 e 31 dicembre.

Maslianico Chiuso dal 19 dicembre al 2 gennaio.

Olgiate Comasco il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 12.30, chiusura nei giorni festivi.

Ponte Lambro chiuso nei giorni festivi e il 24, il 27 e il 31 dicembre.

Porlezza chiuso il 23 dicembre e nei giorni festivi.

San Bartolomeo Val Cavargna chiuso il 24 dicembre e i giorni festivi.

Chiusure Sportelli vaccinali

Pontelambro 30 dicembre (e i giorni festivi)

Fino Mornasco 24 e 27 dicembre, 3 gennaio (e i giorni festivi)

Olgiate Comasco 30 dicembre e 3 gennaio (e i giorni festivi)

Mariano Comense 2 gennaio (e i giorni festivi)

Il numero verde aziendale 800893526 sarà attivo tutti i giorni lavorativi, 27 dicembre compreso.

Ufficio Rilascio Cartelle Mediche Ospedale Sant'Anna

Da venerdì 27 dicembre, nelle giornate di apertura, l'ufficio Rilascio Cartelle Mediche dell'ospedale Sant'Anna, (Piano Blu, 0) sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). Per informazioni o richieste è possibile scrivere alla mail dirmed.fo@asst-lariana.it

Orari di apertura dei Sert il 27 dicembre

Il 25 e il 26 dicembre i Sert saranno chiusi; il 27 dicembre saranno aperti come segue: Sert Como (via Cadorna 8/10) apertura del solo ambulatorio terapie farmacologiche 7.30-10 e 10.30-13; Sert Appiano Gentile (via N.Sauro, 2) apertura del solo ambulatorio terapie farmacologiche 9- 10.30 e 11-13; Sert Mariano Comense (via C.Battisti, 38) apertura del solo ambulatorio terapie farmacologiche 8-9 e 10.45-12.30; Sert Menaggio (via dei Cipressi, 11 ang. via Diaz) chiuso; Uoc Dipendenze (via Napoleona, Como) chiusa.

Sportello Unico per il Welfare: ad Olgiate Comasco nuovi orari a partire dal 2 gennaio

A partire dal 2 gennaio lo Sportello Unico per il Welfare (SUW) della sede di Olgiate Comasco (via Roma 61) sarà aperto il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13. La sede SUW di Olgiate Comasco si integra con la sede SUW di Lomazzo che resterà aperta il lunedì/mercoledì/venerdì in modo da garantire tutti i giorni l'accesso per l'area territoriale Lariana Sud-Ovest.