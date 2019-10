Sanità, Cal di Longone al Segrino: l'Asst Lariana assicura: "Nessuna chiusura"

Nessuna chiusura e nessun ridimensionamento in vista per il Cal di Longone al Segrino. A rassicurare gli utenti è la direzione dell'Asst Lariana, che in un comunicato ufficiale precisa: "Le azioni che sono attualmente in fase di valutazione dal punto di vista tecnico sono mirate, in via esclusiva, a rendere più efficiente la gestione del centro, in relazione alla domanda espressa dal territorio e salvaguardando la sicurezza dei pazienti stessi".

Il timore riguardo un'ipotesi di chiusura era stato avanzato dalla signora Simona Guerrieri in rappresentanza degli stessi pazienti del Cal che, nei giorni scorsi, avevano inviato alla direzione dell'Asst Lariana una lettera con la richiesta di chiarimenti sulle prospettive future del centro. Ora giunge dunque la rassicurazione da parte dell'azienda che, in aggiunta, si dichiara "disponibile ad incontrare i firmatari della lettera, qualora lo ritenessero opportuno".