Torna a Como "Cartellino rosso alla Sla"

Venerdì 6 settembre ritorna a Como in piazza Volta la manifestazione "Cartellino rosso alla Sla", arrivata alla terza edizione. L'iniziativa è nata dagli amici di Fabrizio Del Sante, recentemente deceduto, quando gli è stata diagnosticata la Sla: l'obiettivo è raccogliere fondi a sostegno dei malati di sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie. L'organizzazione è della Fondazione Paola Giancola e del Comune di Como, con la collaborazione dell'amministrazione provinciale, dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, dell'Asst Lariana.

A partire dalle ore 18 sono previsti giochi per i più piccoli, calcetto per i ragazzi fino a 12 anni, musica per tutti con deejay set e speaker di CiaoComo Radio (anni '80, Arthur Miles, la piccola Rebecca, Frankie, hit del momento), stand gastronomici, il tutto insieme a momenti di sensibilizzazione sulla malattia e di informazione su come è possibile affrontarla e gestirla a domicilio, dato che la Sla inevitabilmente coinvolge tutta la famiglia.

Grazie alle due precedenti edizioni della manifestazione sono stati raccolti circa 50 mila euro che hanno permesso di aiutare i malati nelle tante spese che devono sostenere.

Per chi non potesse partecipare, è possibile sostenere l'iniziativa e dare il proprio contributo all'associazione per l'aiuto alle famiglie e ai malati scrivendo a cartellinorossocomo@gmail.com.