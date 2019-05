La buona salute, incontri gratuiti per diffondere la cultura dell’intestino come organo sistemico.

Mercoledì 22 maggio, alle 18, alla Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, tappa conclusiva a Como del tour con Pier Luigi Rossi e Patrizio Roversi, organizzato dall’Azienda Aboca, che ha già toccato molte città italiane (Roma, Bologna, Firenze…) riscuotendo sempre un grande interesse da parte del pubblico.

Nelle 10 tappe del tour il dottor Pier Luigi Rossi dialoga in modo semplice e chiaro con Patrizio Roversi. Insieme ci illustrano le più aggiornate acquisizioni della scienza sull’importanza del rapporto tra intestino e cervello e ci mostrano come la felicità, la gioia o la tristezza nascono dalla biologia, correlata alla nutrizione molecolare e al metabolismo cellulare dell’intero sistema corporeo, non soltanto dai condizionamenti psicologici, sociali e affettivi.

Durante l'incontro viene presentato il nuovo libro del dottor Pier Luigi Rossi "L'intestino. Il Sesto Senso Del Nostro Corpo. Alimentazione consapevole e biochimica della gioia"

“Ogni volta che ingeriamo degli alimenti” scrive Rossi “nel nostro corpo ha luogo un evento biologico che, a partire dall’intestino, coinvolge l’intero organismo: cambia la composizione batterica intestinale (ossia il microbiota, un organo metabolicamente attivo presente all’interno dell’intestino); cambia il metabolismo cellulare; cambiano il profilo ormonale e quello genico. L’intestino è in grado di modulare il sistema nervoso centrale (volontario e autonomo), il sistema immunitario, il sistema ormonale e l’intero metabolismo cellulare”.

Sulla base delle ricerche scientifiche più avanzate nel campo della scienza dell’alimentazione, questo nuovo studio di Pier Luigi Rossi indaga efficacemente il rapporto vitale e sistemico che intercorre fra intestino, microbiota, organo adiposo e cervello, e mette in luce come la salute di questi quattro organi sia sempre strettamente interconnessa.

L'autore

Pier Luigi Rossi, medico, è specialista in Scienza dell’Alimentazione, in Igiene e Medicina Preventiva, docente del Master Alimentazione ed Educazione alla Salute dell’Università degli Studi di Bologna, docente al Master Dietetica e Nutrizione dell'Università Cattolica di Roma, docente di Nutrizione Molecolare Master Medicina Estetica Università degli Studi di Sassari. Professore (a.c.) in Scienza dell'Alimentazione all'Università degli Studi di Siena-Arezzo dal 1995 al 2009. Esperto del Consiglio Superiore di Sanità dal 2003 al 2006 e Dirigente Medico (Primario) ASL-Arezzo dal 1990 al 2009. Ha ideato il metodo molecolare di alimentazione consapevole ed è autore di libri e ricerche scientifiche. Dal 1990 ad oggi è stato ospite in RAI nelle trasmissioni "Più sani Più belli", "Linea Verde", "Uno mattina", Domenica IN", "Geo&Geo", "Occhio alla spesa", "Uno mattina Verde", Medicina 33", TG1. Per Aboca Edizioni ha pubblicato Dalle calorie alle molecole (2014) e Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo (2016).