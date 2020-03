Ansia e stress da isolamento, l'aiuto degli psicologi arriva via Skype o telefono

Per tutti l’isolamento è difficile, per qualcuno può diventare una vera tortura. C’è chi soffre di depressione e negli anni ha imparato mille trucchi per superare le crisi e ora magari non lì può mettere in pratica o chi semplicemente in questa particolare, brutta situazione viene preso da crisi d’ansia o attacchi di panico. Quasi impossibile poi recarsi nello studio del proprio analista. Come fare allora? Il Pronto Soccorso Psicologico Roma Est viene in contro a tutti quegli italiani che si trovano a dover affrontare questa ulteriore difficoltà, in un momento già complesso per tutti, fornendo sostegno psicologico e consigli utili per superare i momenti più brutti.

Per contattare gli psicologi è sufficiente accendere Skype o telefonare ai n. 06.22796355 e 380.6883135, 24 ore su 24.