Il grande impegno degli ospedali lariani: sospesi ferie e permessi, assunti 30 nuovi infermieri

Dopo la riunione di ieri, 2 marzo 2020, tra la direzione di Asst Lariana e la Rsu aziendale, le segreterie territoriali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl del Lario, Nursing Up, Fsi-Usai, ecco quanto stabilito per affrontare questo periodo senz'altro complicato per le strutture ospedaliere, a causa del coronavirus. Anche se a Como la situazione non è critica come in altre province lombarde, le scelte che verranno messe in atto, volgono a prevenire eventuali aumenti di casi da coronavirus e ad essere preparati e operativi al 100% per qualsiasi evenienza.

Le disposizioni decise in riunione

È stata quindi decisa la sospensione, come da decreto del Governo, con decorrenza immediata, delle assenze a titolo di congedo ordinario e recupero ore, già autorizzate, al personale afferente alla dirigenza dell’area Sanità (ospedali di San Fermo, Cantù e Menaggio). Inoltre è stata stabilita anche la sospensione, con decorrenza immediata, delle assenze a titolo di congedo ordinario e recupero ore, già autorizzate, al personale dell’area sanitaria e tecnica degli ospedali di San Fermo, Cantù e Menaggio.

Verranno anche assunti 30 nuovi infermieri, secondo le graduatorie di un bando del 2019, e la Asst Lariana è anche in cerca, tramite un annuncio pubblico, di medici e infermieri come liberi professionisti.

Durante la riunione è stato posto l'accento anche sulle protezioni individuali, di cui sono dotati tutti i medici, gli inferimieri e il personale degli ospedali e si è eveidenziata la necessità di porre molta attenzione nella distribuzione di questi materiali.

Un grande impegno, quindi, da parte della Asst lariana e del personale medico e infermieristico che con un grande senso civico e del dovere si appresta a lavorare a pieno organico in questo momento difficile per il nostro paese.