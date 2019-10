Le 5 migliori palestre di Como e dintorni

L'estate è ormai alle spalle, le vacanze sono finite e le scuole sono tornate a pieno regime. L'autunno è la stagione perfetta per dedicare qualche ora a se stessi per rimettersi in forma. In città e in periferia non mancano ottimi club dove iscriversi per tutta la stagione. Molte le offerte stimolate dalla concorrenza che in questi mesi si fa sempre più interessante per chi ha deciso di dedicare qualche ora al proprio benessere fisico e mentale. Una buona ragione in più per iscriversi in palestra scegliendo tra molti servizi proposti dai centri fitness che ormai applicano tutti orari a dir poco elastici. Noi ne abbiamo scelte 5 tra le più interessanti presenti a Como e dintorni.

FitActive è il fitness di nuova concezione nato per essere accessibile a tutti. Iscrivendoti in una sede avrai la possibilità di allenarti in tutti i i Club del gruppo, 24h/24 senza nessun limite di orario o permanenza. FitActive è innovazione, risparmio ed esperienza. Tutte qualità che la rendono Leader nel settore del fitness con feedback di altissimo gradimento. FitActive, grazie alla sua lunga esperienza nel settore, ha studiato e realizzato metodi di allenamento divertenti ed efficaci, allenandosi al ritmo delle musiche più belle durante i numerosi corsi di gruppo proposti e con i migliori professionisti del fitness che saranno non solo istruttori ma anche coach appassionati, solari e coinvolgenti.

20 Hours Palestre : 40 palestre in italia con 20 anni di esperienza e passione. Il fitness accessibile a tutti con strutture di alta qualita’ , low cost con tutti i servizi inclusi all inclusive. Gli istruttori che ti seguono gratuitamente. Il programma di corsi piu’ ricco che puoi trovare e tutte le novita’ in anteprima nazionale. Attrezzi forza e cardio sempre all’avanguardia. Con un fit-coach potrai organizzare l’allenamento strutturato sulle tue esigenze, adattato alle tue aspettative e che tenga conto delle tua problematiche articolari, perche’ nulla e’ meglio che individualizzare il proprio percorso per poter raggiungere i propri obiettivi grazie a mezzi di allenamento specifici, avvalendoti di attrezzature moderne fornite dalle più importanti case del settore.

La struttura e le attrezzature hanno tra le principali caratteristiche pulizia, eleganza, accoglienza, confortevolezza e completezza. Lo staff si propone con entusiasmo e grande volontà, offrendo la più alta qualità e professionalità, il più profondo rispetto e la massima serietà. Condizioni queste imprescindibili per instaurare il giusto rapporto tra professionista e clienti. Como Fitness Club Academy altro non è che la naturale evoluzione di un progetto. La professionalità messa in campo dallo Staff viene organizzata ad hoc, per accogliere le richieste dei clienti, nuovi o già fidelizzati, accompagnandoli verso il risultato desiderato, dando loro sostegno, indicazioni, supervisione e capacità critica. Obiettivo principale quindi, è la miglior forma mentale e fisica del cliente e quindi la più alta soddisfazione.

Kosmofit non è solo palestra: ma passione, relax, benessere. Questo centro fitness ospita al suo interno oltre che una sala pesi ben attrezzata ed una sala corsi funzionale, anche un meraviglioso bar, un'area benessere ed una splendida piscina. I trainer ti aiuteranno a trovare l'allenamento giusto per raggiungere i tuoi obbiettivi e ti forniranno schede di allenamento personalizzate e studiate su misura per te. Presso questa ostra struttura troverai tutti i prodotti +watt utili ad integrare il tuo allenamento, attività sportiva o il tuo programma alimentare. Ampia la scelta dei corsi all'interno delle attività proposte. Cosa c'è di meglio che prendersi un momento per coccolarsi e rilassarsi dopo un lungo e duro allenamento? L'area benessere compresa nel tuo abbonamento.

FIT Express è il nuovo modo di vivere il fitness: convenienza, innovazione e qualità. Con l'abbinamento mensile potrai avere tutti i vantaggi di entrare a far parte della grande famiglia Fit Express: Fitness 24h/24h in molte Fit Express d’Italia. Fitness senza limitazioni di orario d’ingresso e permanenza. Cardio Theatre, attrezzature innovative dai leader mondiali della produzione, grandi spazi per allenarsi comodamente: le strutture partono dagli 800 mq. E ancora, comodi spogliatoi sempre curati e puliti, ambiente giovane e accogliente, staff tecnico altamente qualificato, possibilità di accedere a molte le Fit Express d’Italia con un unico abbonamento (fino ad un massimo di 30 ingressi per quelle che non saranno la tua sede principale).

