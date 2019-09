Bisturi addio! Ecco il rinofiller, il trattamento estetico per rifarsi il naso senza chirurgia

Il naso, grazie alla sua posizione centrale, è senza dubbio uno dei tratti del viso che più richiama l’attenzione, conferendogli personalità e armonia. Per tutti coloro che non sono soddisfatti dell’aspetto del proprio naso e desiderano correggere piccoli difetti, ma non vogliono affrontare i prezzi, i rischi o il decorso post operatorio di una rinoplastica chirurgica, la soluzione è sicuramente il rinofiller, una procedura di medicina estetica non invasiva. Scopriamo di cosa si tratta.

Rinofiller: che cos’è

Il rinofiller è una delle più recenti applicazioni dei filler in medicina estetica. Si tratta di una tecnica che permette di migliorare in maniera effettiva e rapida il profilo del naso, correggendo ed eliminando alcuni difetti, tramite iniezioni di filler volumizzanti temporanei (come l'acido ialuronico, il collagene e l'acido polilattico). Pur aggiungendo volume, il naso non risulta comunque più grande, anzi: il filler dermico va a riempire le aree irregolari, oppure a rilassare i muscoli nei quali viene iniettato, con il risultato di correggere le gobbe, sollevare leggermente la punta del naso oppure di alzarne la base.

Questo trattamento, però, non è adatto a correggere problemi più “importanti”, come nasi troppo grandi, setto nasale deviato e altri problemi respiratori.

Il rinofiller è una tecnica efficace nei casi di:

correzione di gobbe poco pronunciate

naso infossato

infossato difetti del dorso o della punta della narice

uniformazione della piramide nasale

riempimento di avallamenti

ritocchi finali dopo una rinoplastica

Il rinofiller è un trattamento che si esegue in ambulatorio, senza anestesia ed è praticamente indolore. La seduta dura circa 15 minuti, non occorre applicare cerotti e si può tornare immediatamente allo svolgimento delle normali attività quotidiane. Inoltre, i risultati sono visibili da subito.

Quanto durano gli effetti del rinofiller?

Anche se è possibile ricorrere a filler permanenti, questi sono quasi sempre sconsigliati, perché comportano spesso infezioni, migrazioni, inclusioni e cisti. I filler riassorbibili sono più sicuri e causano meno problemi. L’effetto rimodellante di questi prodotti dura, in media, dai 9 ai 12 mesi e il trattamento può essere ripetuto nel tempo, per assicurare un effetto più duraturo.

I costi sono relativamente bassi (circa 300/500 euro a seduta), soprattutto se confrontati a quelli di un intervento di rinoplastica chirurgica.

Possibili effetti collaterali del rinofiller

Gli effetti collaterali che possono essere associati alle micro-iniezioni del rinofiller sono in linea con quelli comunemente riscontrabili con gli altri trattamenti di medicina estetica effettuati con i filler.

Dopo il trattamento si può presentare un gonfiore lieve in prossimità della sede dell’infiltrazione o, più raramente, qualche piccolo livido. Effetti indesiderati poco comuni sono sanguinamento dal naso e reazioni allergiche. Come per tutti i trattamenti di medicina estetica, per ottenere i risultati sperati è necessario rivolgersi a professionisti del settore altamente qualificati, che sappiano valutare attentamente la situazione della paziente e applicare il rinofiller in tutta sicurezza.