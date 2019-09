Hilton Lake Como: Eforea Spa & Health Club premiata ai “World Luxury Spa Awards 2019”

A poco più di un anno dalla sua apertura, all’interno dell’esclusivo Hilton Lake Como, eforea spa & Health Club ottiene il prestigioso riconoscimento come Best Luxury Urban Escape per il continente europeo, ai World Luxury Spa Awards 2019.

Fin dalla loro fondazione nel 2010, i “World Luxury Spa Awards” rappresentano un vero e proprio traguardo per tutti gli operatori nel settore delle Spa di lusso e del benessere, simbolo di garanzia di qualità ed eccellenza. Questo riconoscimento mondiale è fonte di orgoglio per Hilton Lake Como, che coglie l’occasione per rinnovare il suo impegno nel mantenere gli alti standard di eccellenza raggiunti, innovando sempre il suo servizio, per offrire a tutti gli ospiti di Eforea Spa un’esperienza di fuga dal contesto urbano nuova, unica e moderna.

eforea health club: la palestra in città

Da settembre verranno attivati nuovi abbonamenti per l’area GYM. Dal 2 al 13 settembre ci saranno 2 “open weeks” dove gli interessati potranno visitare gli spazi, informarsi sui i programmi in partenza, conoscere il team e prenotare una prova gratuita. eforea spa & Health Club è un ambiente di benessere esclusivo, dove vivere con grande tranquillità e privacy l’attività fisica, ottenendo così profondo e totale relax. Possibili 3 forme di abbonamenti annuale, semestrale e flessibile, che includono special welcome gift: sessione con personal trainer dedicata, pochette con prodotti Elemis, 3 voucher ingresso alla spa per 7 giorni in omaggio e sconti speciali su trattamenti e ristorazione.

Continua la possibilità di acquistare classi fitness a 15 euro l’una, e l’opzione pacchetto da 10 lezioni a 120 euro. Tra le discipline ricordiamo la possibilità di praticare Acquagym, Hiit, lezioni Functional e di Stretching. eforea spa & Health Club rappresenta una vera e propria oasi di fuga dal contesto urbano che la circonda; un luogo dove poter rilasciare le tensioni lavorative, lasciandosi guidare dall’esclusivo percorso benessere, o concedendosi un profondo massaggio corpo, rilassante e decontratturante.

eforea spa & Health Club è un ambiente tranquillo e famigliare, dove trovare ogni tipo di servizio per il proprio benessere; sauna finlandese, bagno turco, idroterapia, cromo terapia, frigidarium, sala relax e molto altro. Diversi ed innovativi sono anche i trattamenti per il viso e corpo che eforea Spa offre, tutti da scoprire.

Prevenzione e stile di vita. Dal mese di settembre il calendario di attività riprende a ritmo sostenuto coinvolgendo sempre più Comaschi e ospiti dell’hotel. Il 17 settembre eforea spa & Health Club si tingerà di rosa per l’ evento che si terrà in collaborazione con LILT Como, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Per l’occasione, Elemis, partner ufficiale di Eforea Spa & Health Club, presenterà un nuovo prodotto della linea “pro-collagen”, devolvendo parte del ricavato alla LILT di Como a sostegno del suo continuo impegno nella lotta contro i tumori. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, sensibilizzerà sull’importanza della corretta prevenzione e di uno stile di vita sano e naturale.