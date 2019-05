Bava di lumaca: tutti gli usi e i benefici

La bava di lumaca è una sostanza prodotta dall’omonimo mollusco, che ha avuto un enorme successo in campo cosmetico e anche medico/estetico. Tra l'altro le migliori lumache per questo tipo di applicazioni arrivano proprio dal comasco come afferma una ricerca curata da Coldiretti.

Si tratta di una sostanza molto nutriente e idratante, ricca di vitamine, proteine e aminoacidi; possiamo definirla come un vero e proprio integratore multivitaminico per il benessere della pelle.

I benefici e gli usi della bava di lumaca

Così come l'olio di Argan, anche la bava di lumaca ha tantissimi benefici e proprietà per la salute del nostro organismo. Scopriamole insieme:

antirughe : ricca di elastina e vitamina E favorisce la produzione di collagene e contrasta i radicali liberi

idratante : ricca di proteine questa sostanza favorisce l'ossigenazione e l'idratazione dei tessuti

rigenerante : la presenza di proteine ha un'azione rigenerante in grado di alleviare inestetismi e macchie cutanee

cicatrizzante : allevia e rende meno visibili le cicatrici grazie alla presenza di collagene

anti smagliature : grazie alla presenza di vitamine e proteine riesce ad agire contro le smagliature

: grazie alla presenza di vitamine e proteine riesce ad agire contro le smagliature levigante ed esfoliante: grazie alla presenza di acido glicolico questa sostanza ha un’azione esfoliante contro macchie e acne

La bava di lumaca viene usata per la produzione di creme, cosmetici e prodotti per capelli, come balsami e maschere rigeneranti, che hanno come scopo quello di nutrire in profondità la cute e la struttura del capello, favorendone l’elasticità.

Questo prodotto è reperibile presso le più fornite erboristerie, ecco alcuni indirizzi utili a Como

Isola Verde

Via Diaz, 40

Como

Erboristeria Como

Via Zaza, 2

Cantù (Co)

Erboristeria Tosetti

Via Garibaldi, 57

Como

Erboristeria Zenzero

Via Colombo, 15

Appiano Gentile (Co)