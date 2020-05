Tutte le proprietà delle fragole, un frutto ricco di benefici e con pochissime calorie

Con l’arrivo della primavera, anche la tavola si tinge di colori nuovi e il frutto simbolo di questa stagione è indubbiamente la fragola. Utilizzatissime in cucina, le fragole sono povere di calorie e ricche di vitamine ed antiossidanti, svolgendo un'azione preventiva nei confronti di diverse patologie, soprattutto se consumate regolarmente e quando sono di stagione.

Mangiare frutta di stagione è sinonimo di un consumo sano e responsabile: la raccolta delle fragole può avvenire dalla seconda metà del mese di maggio fino al mese di agosto, a seconda della varietà coltivata.

Scopriamo allora tutte le proprietà e le controindicazioni di questo dolcissimo frutto.

Le proprietà delle fragole

Facili da coltivare anche in balcone e utilizzatissime nella preparazione di gelati, torte, frullati e dessert, le fragole sono ricche di proprietà benefiche e curative; inoltre, hanno un bassissimo potere calorico (100 g di fragole contengono circa 27 calorie) ma un alto apporto di acqua (90%), fibre, flavonoidi e zuccheri semplici (fruttosio), contraddistinguendosi anche per la presenza di magnesio, potassio e vitamina C. È stato calcolato che 8 fragole possono contenere più vitamina C di una sola arancia, arrivando ad essere considerate il loro sostituto estivo.

Costituite in gran parte da acqua, idratano le cellule del nostro organismo e, grazie al basso potere calorico, aumentano il senso di sazietà senza apporto di grassi. In particolare:

grazie all'altissima percentuale di acqua, le fragole hanno potere diuretico e depurativo, contrastando la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre, la presenza di potassio svolge una funzione anti ritenzione.

le fragole sono ricche di potassio e manganese e hanno un'alta concentrazione di acido folico ed acido ascorbico, grazie alla presenza della vitamina C . Proprio per questo, le fragole possono vantare proprietà antiaging, anticancerose, antiossidanti , antinfiammatorie ed antivirali.

sono ricche di potassio e manganese e hanno un'alta concentrazione di acido folico ed acido ascorbico, grazie alla presenza della . Proprio per questo, le possono vantare proprietà antiaging, anticancerose, , antinfiammatorie ed antivirali. l'alta presenza di vitamina C , utile alla produzione di collagene, ci aiuta a rimanere giovani e combatte le rughe e i segni dell'invecchiamento.

, utile alla produzione di collagene, ci aiuta a rimanere giovani e combatte le e i segni dell'invecchiamento. le fragole hanno anche un alto contenuto di fosforo, che rafforza denti e memoria.

hanno anche un alto contenuto di fosforo, che rafforza e memoria. ricchissime di calcio, ferro e magnesio il consumo di fragole è consigliato a chi soffre di reumatismi e malattie da raffreddamento.

è consigliato a chi soffre di reumatismi e malattie da raffreddamento. l'acido salicilico contenuto nelle fragole è efficace contro la gotta ed aiuta a mantenere sotto controllo la pressione e la fluidità del sangue.

è efficace contro la gotta ed aiuta a mantenere sotto controllo la pressione e la fluidità del sangue. gli antociani presenti nelle fragole attivano il metabolismo e aiutano il dimagrimento, contribuendo all'utilizzo delle scorte di lipidi accumulati nel nostro corpo al fine di produrre energia.

attivano il e aiutano il dimagrimento, contribuendo all'utilizzo delle scorte di lipidi accumulati nel nostro corpo al fine di produrre energia. le fragole contengono xilitolo, una sostanza dall'azione sbiancante e in grado di proteggere i denti da placca, tartaro e alitosi.

Controindicazioni

Le fragole sono alimenti potenzialmente allergizzanti, a causa della Fragaria allergen 1, una proteina presente anche nella mela e nella betulla, piante verso le quali si evidenzia una cross-reattività dei soggetti allergici alle fragole. Inoltre, è piuttosto diffusa una forma di ipersensibilità a questo frutto, che si manifesta solitamente con sintomi cutanei e della mucosa orale, più raramente attraverso febbre da fieno, dermatite, orticaria e problemi respiratori.