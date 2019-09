Disturbi del comportamento alimentare: se ne parla l'11 settembre a "COMO in Salute"

All’interno della rassegna di incontri Como in Salute, organizzati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como e dal Comune, l’11 settembre nella sede del Liceo Classico Volta, si parla di disturbi della condotta alimentare. L’incontro, come i precedenti, è rivolto alla popolazione e affronta i temi in chiave divulgativa, grazie alla guida di medici e personale sanitario. In questa occasione i relatori saranno lo psichiatra Gabriele Stampa, la psicologa Silvana Grosso e la Nutrizionista Lidia Gavazzi. A condurre le danze, il dottor Gian Luigi Spata.

Abbiamo chiesto al dottor Stampa qualche anticipazione. “Si parlerà in particolare di anoressia e bulimia, con un occhio anche al Binge Eating Disorder, il disturbo da alimentazione incontrollata. Questi fenomeni sono rappresentativi di un disagio giovanile e femminile e della grande difficoltà, oggi è in aumento, nel costruirsi un’identità di donna. Un corpo che viene massacrato, un’organizzazione della vita che si concentra esclusivamente su questo, richiudendosi in sé stesse come in un castello, mettendo in atto dei comportamenti ossessivi, spesso stereotipati, in cui le ragazze si chiudono e in quel momento finisce la loro maturazione. Non ci sono solo i fenomeni alimentari, ma anche altre manifestazioni. Il concetto però è sempre: quanta fatica si fa a crescere!”