Occupazione suolo pubblico a Como, quanti evasori nei mercati: un buco da 159mila euro

Amazon e la esponente crescita dei mercati online hanno sicuramente messo in crisi il commercio tradizionale, tra cui quello dei mercati. Angelo Basilico, direttore di Confesercenti Como, è consapevole di questi cambiamenti e delle difficoltà con cui molti imprenditori devono fare i conti. Scarsa liquidità, incertezza e quindi impossibilità di programmare investimenti sono evidenti barriere verso la stabilità econimica.

Il bilancio dei debiti accertati alla fine del 2018 per quanto riguarda il pagamento della Tosap (tassa di occupazione del suolo pubblico) è però davvero molto alto: 159mila euro totali. Nel dettaglio vediamo come 94 mila euro sono dovuti da 61 operatori su 177 al mercato mercerie; 65 mila euro da 11 operatori su 46 al mercato coperto.

"Siamo assolutamente - prosegue Basilico - per aiutare chi è in effettiva difficoltà: il Comune si è reso disponibile a concordare piani personalizzati e rateizzati di rientro. Ma non possiamo tollerare chi fa il furbo». Il direttore fa anche un aperto riferimento ad alcune amministrazioni che impediscono di svolgere il mercato a chi è moroso in tal senso, e ritiene che questa dovrebbe essere anche la linea adottata dal Comune di Como, nel rispetto di tutti gli operatori che invece pagano correttamente la tassa.