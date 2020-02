Como, come usare il digitale per sfondare nel commercio: seminario gratuito

Come sfondare nel settore del commercio? Cosa può aiutare le aziende piccole o grandi che siano a farsi breccia nel mercato moderno? Confcommercio Como ancora una volta viene incontro alle esigenze delle aziende della Provincia di Como organizzando per il giorno lunedì 03 febbraio alle ore 15.00 presso la sede di Via Ballarini 12 il seminario gratuito “Digital Business: fast or last”, attraverso il quale verrà spiegato come sfruttare il digitale per far crescere la propria azienda, non solo, ma anche per tutelarla. Pensiamo ad esempio alle telecamere e agli antifurti sempre più evoluti per proteggere esercizi e magazzini.

«Tutti i social che spesso vengono criticati perché ne viene fatto un uso sbagliato, in realtà possono essere fondamentali se utilizzati correttamente – afferma il Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri e continua – il nostro obiettivo è quello di aiutare a

capire quali sono le valutazioni da compiere e gli strumenti o le risorse necessari.»

L'incontro vedrà la partecipazione del Gruppo EDC Soluzioni Informatiche di Merone (Co), interverranno l’Amministratore Unico EDC

Enrico Panzuti Bisanti e un ospite di rilievo il Dr. Paolo Susani, Direttore Commerciale della Zucchetti Spa di Lodi che con l’occasione presenterà il suo libro “Digital business: fast or last”.

Per ragioni organizzative si chiede di prenotare chiamando il numero 0312441 o scrivendo a

info@confcommerciocomo.it.