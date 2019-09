Anche in via Torno i turisti rubano i parcheggi

Marco ci segnala un altro punto della città in cui la situazione parcheggi gialli sta portando i residenti all'esasperazione, la zona 1, quella di Sant'Agostino e via Torno. Ci dice il lettore: "Se passate una qualsiasi sera d'estate o nel weekend, potete trovare frotte di turisti (esteri e non) che parcheggiano tranquillamente nei parcheggi gialli per residenti. Nessuno viene mai a controllare, né i vigli, né la polizia e nemmeno il CSU.

Alle telefonate rispondono sempre che purtroppo sono tutti impegnati per cose più importanti. Che rabbia per i soldi che il comune "perde" ogni sera rinunciando a controllare questa zona. Io mi accontenterei che li multassero, visto che di carro attrezzi proprio non se ne parla!"