Welcome to Cernobbio, l'estate riporta il Lake Como Film Night

A Cernobbio l'estate è già iniziata con un intenso calendario di eventi. Solo Como resta raggomitolata nel suo torpore invernale. In programma i mesi estivi di giugno e luglio che il sindaco Matteo Monti presenta così: “Uno degli obiettivi che si è posta la nostra amministrazione, già all’inizio del mandato l’anno scorso, è quello di coordinare, assicurando maggiore qualità, le diverse e numerose iniziative che da sempre contraddistinguono e animano Cernobbio in particolar modo con l'arrivo della bella stagione: nasce così il calendario unico “Welcome to Cernobbio”, che dopo le edizioni speciali 2018 per Orticolario e il periodo natalizio, è adesso in distribuzione nella versione estiva con il programma giugno-luglio (cui seguirà quello di luglio e agosto).

"La stagione turistica - aggiunge Monti - è già iniziata da mesi: abbiamo voluto salutarla con la prima edizione di un nuovo progetto culturale di arte contemporanea outdoor (che abbiamo chiamato “CALM”) e la mostra di Cracking Art che, fino al prossimo 8 settembre, ha portato anche a Cernobbio (dopo aver invaso in Italia luoghi significativi come la Reggia di Caserta, Piazza della Scala a Milano e all’estero città come Nashville, Miami, Shangai, Seoul) giganti installazioni colorate di animali realizzate in plastica rigenerata e collocate nei luoghi simbolo della nostra città (in Riva e nel giardino di Villa Bernasconi)".

"Durante i mesi estivi, oltre al programma culturale proposto da Villa Erba, inaugurato con “Piano City” domenica 19 maggio - prosegue Monti - proporremo anche una mini rassegna teatrale a Piazza S. Stefano (6-7 luglio) e un cineforum all’aperto, diffuso nelle frazioni (21/06 giardino di Villa Bernasconi con doppia proiezione in cuffia in italiano e inglese, 28/6 a Rovenna, 5/07 Piazza S. Stefano, 12/07 Mornello). Ma soprattutto il ritorno nella dimora di Viscontio del Lake Como Film Night il 26 e 27 luglio".

"Abbiamo inoltre riconfermato la nostra collaborazione con Parolario con appuntamenti giornalieri dal 21 al 29 giugno nel giardino di Villa Bernasconi, il cui museo sarà regolarmente aperto tutti i giorni (anche Ferragosto) e abbiamo concesso il patrocinio a tutti gli eventi nuovi o ricorrenti che ci sono stati proposti dalle associazioni del territorio.

Poi la sopresa: "Pur non potendo svelarvi ancora i dettagli, vogliamo annunciare che nei giorni 28 e 29 agosto, il nostro lago diventerà palcoscenico di uno straordinario evento musicale di rilievo internazionale, gratuito per il pubblico”