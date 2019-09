Wanda Nara hot sul Lago di Como

Sempre al centro del tormentone estivo sulla fine del rapporto con l'Inter di suo marito Mauro Icardi, Wanda Nara ha pubblicato alcuni scatti hot che la ritraggono sul Lago di Como, dove la coppia possiede una villa a Brienno. Messa un po' in disparte anche da Tika Taka, il format sportivo di Italia 1 della domenica sera, Wanda sembra oramai convinta che la sua avventura milanese possa davvero concludersi a breve quando finalmente si conoscerà il destino di Maurito.

Le parole di Conte, che ieri dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari ha dichiarato che Icardi non giocherà anche se dovesse rimanere con la maglia nerazzurra, sembrano davvero chiudere ogni spiraglio per Icardi, da mesi scaricato anche dai tifosi. Gli ultimi tentativi per strappare l'attaccante da Milano sembrano arrivare da Parigi: il Psg sembra oggi una destinazione molto difficilile ma non impossibile. Vedremo se la telenovela calcistica più assurda degli ultimi anni arriverà oggi all'ultima (attesa) puntata.