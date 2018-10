Viviana Frizzi, la master chef comasca di George Clooney

Viviana Frizzi ha iniziato giovannissima. Originaria di Lomazzo, ha frequentato la scuola alberghiera di Seregno, per poi debuttare al ristorante Tarantola di Appiano Gentile, dove è nato il suo entusiasmo per la cucina. Poi sono arrivati i premi, le esperienze a Londra e la chiamata alla quale non si può dire di no. Conquistato dal suo risotto, George Clooney ha chiesto a Viviana di diventare la sua cuoca personale. A riverlarlo è lo stesso Clooney a People. " Né io né Amali sappiano cucinare particolarmente bene - ha confessato l'attore al popolare magazine - Viviana invece è in grado di creare qualsiasi cosa, compresi gnocchi fatti a mano con il pesto, così buoni da far venire le lacrime. Ora che abbiamo i gemelli - ha aggiunto George - Vivi cucina quasi ogni sera per noi. Uscire è sempre più difficile e tutti i nostri amici preferiscono i suoi piatti a quelli di un qualsiasi locale di Como o Londra".

Poi c'è la sera della pizza: "Quella pereferita di George e Amal - ha raccontato Viviana Frizzi a People - è una margherita con insalata di rucola". Ma il repertorio di Viviana Frizzi è in continua espansione e include sushi, piatti libanesi, indiani, oltre a risotti e ricette italiane anche per Ella e Alexander: "I gemelli non sono schizzinosi - ha aggiunto nell'articolo la chef comasca - quando a loro piace un piatto, mettono i loro ditini sulle guance, sorridono e dicono: Mmm!".

George Clooney, nell'intervista rilasciata alla giornalista Elizabeth Leonard di People, descrive la loro personal chef con entusiasmo: "Vivi è una persona straordinaria dentro e fuori dalla cucina". Anche se non è riuscita ad insegnare alla coppia a cucinare, come ha confessato con suo solito umorismo Clooney al magazine appena uscito: "Onestamente, Amal ed io siamo così scarsi come cuochi che ogni lezione di Vivi in ​​cucina sarebbe come insegnare a volare a una balena a volare".