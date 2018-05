Sgarbi in visita alla mostra di Pedretti a San Pietro in Atrio a Como

Dopo la splendida lectio magistralis “Come in uno specchio - Luce. Illusione e riflessione nell’arte”, ieri sera al Teatro Sociale per il Festival della Luce, Vittorio Sgarbi ha visitato la personale del Maestro Antonio Pedretti: "Il Professore - racconta Salvatore Marsiglione, curatore e organizzatore dell'evento - mi ha chiesto di aprirgli le porte di San Pietro in Atrio per visitare la mostra di Pedretti. Al suo arrivo, intorno alle 2 di notte, ha voluto subito ammirare l’evoluzione dell'artista nei suoi dipinti "Bianchi lombardi", che tra l'altro conosce molto bene per le innumerevoli mostre da lui curate in passato in Italia come all'estero. Sgarbi si è complimentato per lo sviluppo di quest'ultimo ciclo dell'opera di Pedretti che comprende anche altri lavori dedicati alle periferie". Il noto critico d'arte, in città anche questa mattina, ha poi speso parole di elogio per lo spazio espositivo, convenendo con gli organizzatori che sia utile dedicarlo solo ad artisti di grande livello.