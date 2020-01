Carimate: gioca schedina da un euro con Win For Life, ne vince più di 17mila

Ben 17.198,41 euro, questa la cifra esatta vinta a Carimate il comune 4.517 abitanti della provincia di Como. La vincita è avvenuta presso il Tabacchi Pagani, di Via Arnaboldi 5. La combinazione vincente del concorso è stata 1 3 4 7 8 10 12 13 16 17 Numerone 20. Non si tratterà di una somma stratosferica, ma a a far sorridere, chi ha giocato e non solo, è il fatto che è stata giocata una schedina di un euro.