A Villa Olmo sta nascendo una fortezza indiana

Una cerimonia sobria per pochi invitati? Non è il caso del matrimonio della figlia di Mukesh Ambani, numero uno del colosso petrolifero Reliance Industries Limited con un patrimonio personale stimato in 20 miliardi di dollari. Come si può vedere nelle foto di questo pomeriggio, all'interno di Villa Olmo sta sorgendo una sorta di fortezza, degna di un sì reale, che il prossimo weeekend, durante il quale Villa Olmo sarà completamente ineccessibile, accoglierà la facoltosa coppia indiana. È curioso come da una parte si cerchi una location internazionale come il Lago di Como ma dall'altra si faccia di tutto per ricreare in loco l'atmosfera di casa. Un po' come volersi sposare in India ricostruendo il Duomo di Milano in un parco di Nuova Delhi. Bizzarrie da ricchi che, in buona sostanza, pagato il malloppo, stanno facendo dell'edificio pubblico più importante di Como la loro sfarzosissima fortezza. Così loro, che un imponente servizio d'ordine cerca di impedire a chiunque di scattare foto a Villa Olmo anche lungo il perimetro del parco dove è ancora consentito il passaggio pedonale. Per quanto riguarda i parcheggi blu all'esterno di Villa Olmo, in questi giorni è consentito l'accesso solo sul lato destro, quello sinistro e quelli a lago restano chiusi o riservati al personale al lavoro per l'allestimento. Chi pensava che dopo Dolce & Gabbana non si poteva immaginare qualcosa di più imponente per Villa Olmo, non aveva ancora visto quale lunapark si può fare con i petrodollari. Visto che di un bene così prezioso se ne sta facendo sempre più spesso un uso privato, rimane da capire, fatto salvo il conto presentato, se l'amministrazione pubblica, in assenza di un manager specifico, avrà l'adeguata accortezza nel sovrintendere all'interesse complessivo di un bene di tutti.